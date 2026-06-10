Segundo a instituição, cerca de 80% do acervo é formado por artefatos originais, enquanto o restante é composto por réplicas utilizadas para complementar a experiência educativa e contextualizar aspectos históricos do mundo antigo.

Localizado em Engenheiro Coelho, no interior paulista, o Museu de Arqueologia Bíblica (MAB) se consolidou como uma das principais atrações culturais do segmento religioso no continente. Considerado o único museu de arqueologia bíblica da América do Sul, o espaço reúne mais de três mil peças relacionadas à história do Oriente Médio, civilizações antigas e contextos descritos nas Escrituras.

Entre os itens que mais despertam a atenção dos visitantes está uma representação do piso do Templo de Jerusalém da época de Jesus. A reprodução foi desenvolvida a partir de pesquisas arqueológicas e possui apenas duas versões conhecidas: a original, preservada em Israel, e a instalada no museu paulista.

Outro destaque é uma Bíblia impressa na França em 1528, escrita em latim e considerada uma das mais antigas edições impressas disponíveis no acervo.

O espaço também abriga uma réplica do Código de Hamurábi, reconhecido como um dos conjuntos de leis mais antigos da humanidade, além de reproduções em tamanho real do sarcófago de Tutancâmon e da múmia do faraó Ramsés II.

Maquete de Jerusalém proporciona experiência imersiva