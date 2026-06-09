De acordo com o projeto assinado pelo prefeito Hélio Zanatta, poderão aderir ao programa tanto servidores estatutários ocupantes de cargos efetivos quanto empregados públicos contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O programa também abrangerá funcionários do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), do Ipasp (Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba) e da a Fumep (Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba). A adesão será voluntária, mas dependerá de análise da administração municipal. O Executivo poderá negar pedidos quando entender que o desligamento comprometerá a continuidade ou a qualidade de serviços considerados essenciais. Pela proposta, o programa terá validade inicial de 120 dias após sua publicação, podendo ser renovado uma única vez por igual período dentro de um prazo de até 24 meses.

A Prefeitura de Piracicaba encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei complementar que institui o PDV (Programa de Demissão Voluntária) para servidores da administração direta, autárquica e fundacional do município. A proposta prevê incentivos financeiros para funcionários que optarem pelo desligamento voluntário dos quadros públicos, como forma de promover a reorganização administrativa e reduzir despesas com pessoal.

O projeto estabelece faixas de benefícios de acordo com o tempo de efetivo exercício do servidor.

Para os empregados celetistas, além das verbas rescisórias previstas na legislação trabalhista, o município oferecerá incentivos financeiros que variam de duas a dez vezes o valor da última remuneração, dependendo do tempo de serviço. Funcionários com mais de 20 anos de vínculo poderão receber um adicional correspondente a dez salários.

Os celetistas também terão direito ao saque integral do FGTS e à multa de 40% sobre o saldo do fundo.

Já os servidores estatutários receberão as verbas legais devidas, incluindo férias-prêmio, além dos mesmos incentivos escalonados conforme o tempo de serviço, podendo chegar igualmente a dez vezes a última referência salarial.

A proposta ainda prevê o pagamento de um salário adicional para servidores que já estejam aposentados ou que tenham protocolado pedido de aposentadoria junto ao regime previdenciário competente.

DESLIGAMENTO

O texto estabelece que a adesão ao PDV resultará na vacância definitiva do cargo ou emprego público ocupado pelo servidor. Para estatutários, o desligamento ocorrerá por exoneração a pedido. No caso dos celetistas, haverá rescisão contratual.

O pedido de adesão será considerado irrevogável e irretratável após o protocolo, não sendo permitida desistência posterior.