Nos últimos meses, o psyllium se tornou um dos assuntos mais comentados entre pessoas que buscam perder peso de forma acessível. A fibra natural passou a ser chamada nas redes sociais de “Mounjaro de pobre”, em referência ao medicamento utilizado no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.

Apesar da comparação ter impulsionado a popularidade do produto, especialistas ressaltam que o psyllium não é um medicamento e possui mecanismos de ação bastante diferentes dos remédios indicados para emagrecimento.

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O que é o psyllium?