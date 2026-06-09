A expectativa é aplicar cerca de 2 mil doses da vacina contra a Influenza em postos montados nos distritos industriais Uninorte e Unileste, além de um terceiro ponto na região da Pauliceia.

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso à imunização, o Simespi e a Prefeitura de Piracicaba levam a campanha de vacinação contra a gripe para regiões com forte concentração de trabalhadores da indústria. A iniciativa acontece em três datas durante o mês de junho e estará aberta tanto aos colaboradores das empresas quanto à população em geral.

A primeira etapa da campanha será realizada no dia 11 de junho, das 9h às 19h, na sala do Simespi localizada no Distrito Industrial Uninorte, na rua Antonio Graneiro Lopes Filho, 50. Na semana seguinte, em 18 de junho, a vacinação ocorre no auditório da Associação das Empresas do Distrito Industrial Unileste (Aedip), na rua João Franco de Oliveira, 601, também das 9h às 19h.

Já no dia 26 de junho, das 9h às 15h, o atendimento será feito no Instituto Educando pelo Esporte, localizado na rua Benedito Bonzon Penteado, 615, no bairro Pauliceia. O espaço foi cedido para a campanha por estar situado em uma região com grande presença de empresas e trabalhadores do setor industrial, ampliando o alcance da ação.

Cobertura abaixo da meta mobiliza campanha

Segundo dados da Prefeitura de Piracicaba, até o dia 9 de junho foram aplicadas 40.458 doses da vacina contra a gripe em idosos, gestantes e crianças menores de seis anos, grupos prioritários da campanha. O índice de cobertura vacinal está em 37,33%, ainda distante da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.