Com entrada gratuita, evento reúne shows, comidas típicas, quadrilhas e transmissão ao vivo da estreia da Seleção na Copa do Mundo

O tradicional clima das festas juninas vai tomar conta de Piracicaba neste fim de semana. Entre os dias 12 e 14 de junho, de sexta-feira a domingo, o Engenho Central recebe o Festival Junino de Piracicaba, que promete unir gastronomia típica, apresentações culturais, atrações musicais e uma novidade que deve atrair ainda mais público: a transmissão ao vivo do jogo do Brasil pela Copa do Mundo.

Com entrada e estacionamento gratuitos, o evento é promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das Secretarias Municipais de Turismo e Cultura, em parceria com o Instituto Farol Multicultural.

Brasil em campo e torcida em telões gigantes