Com entrada gratuita, evento reúne shows, comidas típicas, quadrilhas e transmissão ao vivo da estreia da Seleção na Copa do Mundo
O tradicional clima das festas juninas vai tomar conta de Piracicaba neste fim de semana. Entre os dias 12 e 14 de junho, de sexta-feira a domingo, o Engenho Central recebe o Festival Junino de Piracicaba, que promete unir gastronomia típica, apresentações culturais, atrações musicais e uma novidade que deve atrair ainda mais público: a transmissão ao vivo do jogo do Brasil pela Copa do Mundo.
Com entrada e estacionamento gratuitos, o evento é promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das Secretarias Municipais de Turismo e Cultura, em parceria com o Instituto Farol Multicultural.
Brasil em campo e torcida em telões gigantes
Um dos momentos mais aguardados da programação acontece no sábado à noite, quando os visitantes poderão acompanhar a partida entre Brasil e Marrocos em três telões de LED Full HD instalados no espaço do festival.
A iniciativa busca transformar o evento em um grande ponto de encontro para os torcedores, que poderão acompanhar a estreia da Seleção Brasileira sem abrir mão das atrações típicas da festa junina.
Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, a proposta é oferecer uma experiência completa, reunindo entretenimento, cultura, gastronomia e esporte em um único local.
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Programação reúne música, quadrilhas e cultura popular
A agenda artística foi preparada para agradar diferentes públicos durante os três dias de evento.
Na sexta-feira, sobem ao palco o Trio Dona Zefa e a banda Garage Bomb, com repertório especial dedicado a nomes como Charlie Brown Jr., CPM 22 e Raimundos.
O sábado contará com apresentações de Chrigor, Farofaxé, Roda de Groove, Especial Forró de Terno e da Quadrilha Quadripira, além da exibição da partida da Copa do Mundo.
Já no domingo, o público poderá acompanhar shows de Kleber e Danilo, Patrícia Ribeiro, Bagaço da Laranja, Os 3 do Engenho, além das apresentações da Quadrilha Arraiá Conexão e do Ballet Clube Coronel Barbosa.
Gastronomia típica é destaque do festival
A praça de alimentação será um dos principais atrativos do evento, oferecendo uma grande variedade de pratos tradicionais e opções para diferentes gostos.
Entre os destaques estão pastel, canjica, arroz doce, quentão, vinho quente, espetinhos, macarrão na chapa, cachorro-quente, hambúrguer artesanal, torresmo de rolo, bolinho de pernil, maminha com mandioca, caldos, churros, crepes, sorvetes, doces caseiros e até opções da culinária vegana.
Estrutura inclui espaço para crianças, pets e pessoas com TEA
Pensando na inclusão e no conforto dos visitantes, a organização preparou áreas específicas para crianças, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e também para quem deseja participar do evento acompanhado de animais de estimação.
A programação começa às 18h na sexta-feira e segue até as 22h. No sábado, o funcionamento será das 11h às 22h, enquanto no domingo o encerramento acontece às 21h.
Serviço
Festival Junino de Piracicaba
- Dias 12, 13 e 14 de junho
- Engenho Central – Avenida Maurice Allain, 454, Vila Rezende
- Entrada gratuita
- Estacionamento gratuito