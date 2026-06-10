Um motociclista morreu na tarde desta terça-feira (9), após sofrer um gravíssimo acidenteno Alto da Serra de São Pedro, na região de Piracicaba. Segundo a Guarda Civil Municipal, a vítima perdeu o controle da direção e colidiu contra o guard rail.
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A corporação foi acionada por um morador que relatou a queda da motocicleta na pista. No local, testemunhas disseram aos agentes que o condutor trafegava pela via e realizava uma ultrapassagem no momento em que caiu. Elas chamaram o resgate.
A ocorrência mobilizou equipes da GCM, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e do Samu. A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda na rodovia e foi encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba para exame necroscópico. A Polícia Civil registrou o caso e a perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.
Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.