11 de junho de 2026
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AÇÃO RÁPIDA

GCMs heróis salvam bebê engasgado na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM Charqueada
A ação rápida dos guarda salvou o bebê.
A ação rápida dos guarda salvou o bebê.

  Uma equipes da GCM de Charqueada salvou um bebê, vitima de engasgamento, nesta terça-feira (9) na região de Piracicaba.

 Tudo começou quando a Central passou o rádio: bebê engasgado, o pai está indo para o hospital. A equipe, que patrulhava o bairro, deparou com um GM/Celta branco e notou que era a família. Na abordagem, viram o pai desesperado com o filho no colo e a mãe, em pânico.

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Ação rápida salva a criança.

Nem deu tempo de pensar. Os GCMs partiram para a manobra de Heimlich no pequeno Davi. Segundos de tensão, até que ele chorou. O bebê voltou a respirar, após a equipe desobstruir as vias aéreas

Depois do sufoco, os guardas não largaram a família e escoltaram o Celta até o Hospital Municipal, onde Davi e a mãe ficaram sob cuidados médicos. O bebê seguiu em avaliação, mas fora de perigo graças à ação rápida da GCM.

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