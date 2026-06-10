Uma equipes da GCM de Charqueada salvou um bebê, vitima de engasgamento, nesta terça-feira (9) na região de Piracicaba.

Tudo começou quando a Central passou o rádio: bebê engasgado, o pai está indo para o hospital. A equipe, que patrulhava o bairro, deparou com um GM/Celta branco e notou que era a família. Na abordagem, viram o pai desesperado com o filho no colo e a mãe, em pânico.

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