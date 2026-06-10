O recente recolhimento de um suplemento à base de magnésio treonato pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reacendeu o debate sobre a segurança e a regulamentação de produtos que ganharam popularidade nas redes sociais e no mercado de bem-estar. Especialistas alertam que o sucesso de um suplemento não garante sua regularidade ou segurança para consumo.
O caso envolve um produto comercializado como suplemento alimentar contendo magnésio L-treonato. A decisão da Anvisa chama atenção para a importância de verificar se ingredientes, dosagens e categorias de comercialização estão devidamente autorizados pelos órgãos reguladores.
Produto teve comercialização suspensa
A Anvisa determinou o recolhimento do produto Magnésio L-Treonato 1000 mg, fabricado pela empresa Natural Sempre Distribuidora e Comércio Ltda. Além da retirada dos lotes do mercado, a agência também suspendeu a fabricação, distribuição, divulgação e utilização do suplemento.
Segundo o órgão, o ingrediente utilizado não possuía autorização para uso na categoria em que o produto era comercializado, motivando a adoção das medidas sanitárias.
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Popularidade não significa segurança
O episódio serve como alerta para consumidores que buscam suplementos amplamente divulgados na internet. A crescente procura por produtos voltados à memória, concentração e qualidade do sono tem impulsionado vendas, mas também exige atenção redobrada.
Entre os principais cuidados recomendados estão:
- Evitar suplementos com promessas de resultados garantidos
- Conferir informações como lote, validade e CNPJ do fabricante
- Priorizar produtos com rotulagem completa em português
- Não utilizar itens com comercialização suspensa ou recolhidos
- Buscar orientação profissional antes de combinar diferentes suplementos
O que dizem os estudos sobre o magnésio treonato
O interesse pelo magnésio treonato surgiu a partir de pesquisas que investigam possíveis benefícios relacionados ao funcionamento cerebral e à qualidade do sono.
Um estudo clínico publicado na revista científica Sleep Medicine: X avaliou adultos com dificuldades para dormir que utilizaram magnésio L-treonato durante 21 dias. Os pesquisadores observaram melhora em alguns indicadores relacionados ao sono e ao desempenho durante o dia.
Apesar dos resultados considerados promissores, os próprios especialistas destacam que a pesquisa foi realizada com um grupo específico de participantes e por um período limitado. Dessa forma, os dados não garantem que todos os produtos contendo o ingrediente sejam seguros, eficazes ou autorizados para venda no Brasil.
Grupos que exigem atenção especial
O uso indiscriminado de suplementos de magnésio pode provocar efeitos indesejados, principalmente quando há consumo excessivo ou sem necessidade comprovada.
Os grupos que devem ter cuidado redobrado incluem:
- Pessoas com doenças renais
- Usuários de antibióticos e medicamentos para osteoporose
- Pacientes que utilizam levotiroxina
- Gestantes e mulheres em fase de amamentação
- Idosos e pessoas com doenças crônicas
Além disso, sintomas como sonolência excessiva, diarreia, fraqueza e queda de pressão arterial devem ser observados durante a suplementação.
Como escolher suplementos de forma mais segura
Antes de iniciar qualquer suplementação, especialistas recomendam avaliar se existe uma necessidade real e verificar possíveis interações com medicamentos de uso contínuo.
Também é importante lembrar que a ingestão adequada de magnésio pode ser alcançada por meio da alimentação. Alimentos como castanhas, sementes, vegetais verde-escuros e leguminosas são fontes naturais do mineral e podem contribuir para uma dieta equilibrada.
O caso reforça que, independentemente da popularidade de um suplemento, a segurança deve vir em primeiro lugar. Verificar a regularização dos produtos e buscar orientação profissional continuam sendo os caminhos mais seguros para quem deseja investir na própria saúde.