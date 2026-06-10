O recente recolhimento de um suplemento à base de magnésio treonato pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reacendeu o debate sobre a segurança e a regulamentação de produtos que ganharam popularidade nas redes sociais e no mercado de bem-estar. Especialistas alertam que o sucesso de um suplemento não garante sua regularidade ou segurança para consumo.

O caso envolve um produto comercializado como suplemento alimentar contendo magnésio L-treonato. A decisão da Anvisa chama atenção para a importância de verificar se ingredientes, dosagens e categorias de comercialização estão devidamente autorizados pelos órgãos reguladores.

Produto teve comercialização suspensa

A Anvisa determinou o recolhimento do produto Magnésio L-Treonato 1000 mg, fabricado pela empresa Natural Sempre Distribuidora e Comércio Ltda. Além da retirada dos lotes do mercado, a agência também suspendeu a fabricação, distribuição, divulgação e utilização do suplemento.