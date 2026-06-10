11 de junho de 2026
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ATENÇÃO!

Anvisa barra suplemento famoso e gera dúvidas

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Imagem gerada por IA
O caso envolve um produto comercializado como suplemento alimentar contendo magnésio L-treonato.
O caso envolve um produto comercializado como suplemento alimentar contendo magnésio L-treonato.

O recente recolhimento de um suplemento à base de magnésio treonato pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reacendeu o debate sobre a segurança e a regulamentação de produtos que ganharam popularidade nas redes sociais e no mercado de bem-estar. Especialistas alertam que o sucesso de um suplemento não garante sua regularidade ou segurança para consumo.

O caso envolve um produto comercializado como suplemento alimentar contendo magnésio L-treonato. A decisão da Anvisa chama atenção para a importância de verificar se ingredientes, dosagens e categorias de comercialização estão devidamente autorizados pelos órgãos reguladores.

Produto teve comercialização suspensa

A Anvisa determinou o recolhimento do produto Magnésio L-Treonato 1000 mg, fabricado pela empresa Natural Sempre Distribuidora e Comércio Ltda. Além da retirada dos lotes do mercado, a agência também suspendeu a fabricação, distribuição, divulgação e utilização do suplemento.

Segundo o órgão, o ingrediente utilizado não possuía autorização para uso na categoria em que o produto era comercializado, motivando a adoção das medidas sanitárias.

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Popularidade não significa segurança

O episódio serve como alerta para consumidores que buscam suplementos amplamente divulgados na internet. A crescente procura por produtos voltados à memória, concentração e qualidade do sono tem impulsionado vendas, mas também exige atenção redobrada.

Entre os principais cuidados recomendados estão:

  • Evitar suplementos com promessas de resultados garantidos
  • Conferir informações como lote, validade e CNPJ do fabricante
  • Priorizar produtos com rotulagem completa em português
  • Não utilizar itens com comercialização suspensa ou recolhidos
  • Buscar orientação profissional antes de combinar diferentes suplementos

O que dizem os estudos sobre o magnésio treonato

O interesse pelo magnésio treonato surgiu a partir de pesquisas que investigam possíveis benefícios relacionados ao funcionamento cerebral e à qualidade do sono.

Um estudo clínico publicado na revista científica Sleep Medicine: X avaliou adultos com dificuldades para dormir que utilizaram magnésio L-treonato durante 21 dias. Os pesquisadores observaram melhora em alguns indicadores relacionados ao sono e ao desempenho durante o dia.

Apesar dos resultados considerados promissores, os próprios especialistas destacam que a pesquisa foi realizada com um grupo específico de participantes e por um período limitado. Dessa forma, os dados não garantem que todos os produtos contendo o ingrediente sejam seguros, eficazes ou autorizados para venda no Brasil.

Grupos que exigem atenção especial

O uso indiscriminado de suplementos de magnésio pode provocar efeitos indesejados, principalmente quando há consumo excessivo ou sem necessidade comprovada.

Os grupos que devem ter cuidado redobrado incluem:

  • Pessoas com doenças renais
  • Usuários de antibióticos e medicamentos para osteoporose
  • Pacientes que utilizam levotiroxina
  • Gestantes e mulheres em fase de amamentação
  • Idosos e pessoas com doenças crônicas

Além disso, sintomas como sonolência excessiva, diarreia, fraqueza e queda de pressão arterial devem ser observados durante a suplementação.

Como escolher suplementos de forma mais segura

Antes de iniciar qualquer suplementação, especialistas recomendam avaliar se existe uma necessidade real e verificar possíveis interações com medicamentos de uso contínuo.

Também é importante lembrar que a ingestão adequada de magnésio pode ser alcançada por meio da alimentação. Alimentos como castanhas, sementes, vegetais verde-escuros e leguminosas são fontes naturais do mineral e podem contribuir para uma dieta equilibrada.

O caso reforça que, independentemente da popularidade de um suplemento, a segurança deve vir em primeiro lugar. Verificar a regularização dos produtos e buscar orientação profissional continuam sendo os caminhos mais seguros para quem deseja investir na própria saúde.

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