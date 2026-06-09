A suspensão temporária da aplicação da vacina Butantan-DV contra a dengue gerou dúvidas entre pessoas que já receberam o imunizante e aquelas que aguardavam a ampliação da campanha de vacinação. A medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde após a identificação de eventos raros que não haviam sido observados durante os estudos clínicos realizados antes da aprovação da vacina.

Segundo o governo federal, a interrupção tem caráter preventivo e permitirá uma investigação detalhada para verificar se existe relação entre os casos registrados e a aplicação da vacina. Enquanto a análise é conduzida por especialistas, a retomada da imunização permanece sem prazo definido.

O que levou à suspensão da vacina?

A decisão foi tomada após o sistema de farmacovigilância detectar um sinal de alerta envolvendo reações incomuns em pessoas imunizadas. Ao todo, mais de 501 mil doses haviam sido aplicadas em profissionais da Atenção Primária à Saúde e em moradores de regiões selecionadas para a estratégia de vacinação.