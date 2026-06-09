A suspensão temporária da aplicação da vacina Butantan-DV contra a dengue gerou dúvidas entre pessoas que já receberam o imunizante e aquelas que aguardavam a ampliação da campanha de vacinação. A medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde após a identificação de eventos raros que não haviam sido observados durante os estudos clínicos realizados antes da aprovação da vacina.
Segundo o governo federal, a interrupção tem caráter preventivo e permitirá uma investigação detalhada para verificar se existe relação entre os casos registrados e a aplicação da vacina. Enquanto a análise é conduzida por especialistas, a retomada da imunização permanece sem prazo definido.
O que levou à suspensão da vacina?
A decisão foi tomada após o sistema de farmacovigilância detectar um sinal de alerta envolvendo reações incomuns em pessoas imunizadas. Ao todo, mais de 501 mil doses haviam sido aplicadas em profissionais da Atenção Primária à Saúde e em moradores de regiões selecionadas para a estratégia de vacinação.
Entre os vacinados, foram registrados 42 casos de eventos adversos raros e inesperados, o equivalente a aproximadamente 0,008% das aplicações. Também foram identificados três casos considerados graves, incluindo dois óbitos que agora passam por investigação.
O Ministério da Saúde ressalta que ainda não há comprovação de que os casos graves tenham sido causados pela vacina, mas considera necessária uma apuração aprofundada para esclarecer as circunstâncias.
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Quem já tomou a vacina deve se preocupar?
As autoridades sanitárias reforçam que a suspensão não significa que a vacina perdeu sua eficácia ou que todos os vacinados correm risco.
A recomendação é que quem recebeu a dose observe possíveis alterações de saúde durante os 21 dias seguintes à vacinação. Em caso de sintomas como febre, vômitos persistentes, sangramentos, tontura, sonolência excessiva, dor abdominal intensa, sinais de desidratação ou piora do estado geral, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.
Após esse período, segundo os especialistas, não há mais componentes ativos da vacina detectáveis no organismo.
Como a vacina foi aprovada?
O desenvolvimento da Butantan-DV levou cerca de duas décadas e contou com tecnologia licenciada do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH).
Antes da autorização para comercialização, o imunizante passou pelas fases clínicas exigidas pelos órgãos reguladores. Mais de 11 mil voluntários participaram dos estudos e foram acompanhados por até cinco anos para avaliação da segurança e da eficácia.
Com base nos resultados apresentados, a Anvisa autorizou a produção e a comercialização da vacina no fim de 2025.
Eficácia continua reconhecida
Os estudos realizados apontaram eficácia geral de 65% contra a dengue e proteção de 80,5% contra casos graves da doença.
Por esse motivo, o Ministério da Saúde reforça que a investigação em andamento não invalida os resultados obtidos durante o desenvolvimento do imunizante, mas busca esclarecer ocorrências que surgiram após o início da aplicação em larga escala.
Quais reações são consideradas comuns?
Entre os efeitos adversos já previstos na bula da vacina estão:
- Cansaço intenso
- Dor atrás dos olhos
- Coceira
- Calafrios
- Náuseas
- Sensibilidade à luz
- Manchas na pele
- Dores no corpo
- Dor de cabeça
Em situações raras, também foram observados quadros semelhantes à dengue acompanhados de febre.
O que acontecerá com as doses já distribuídas?
As vacinas que estão armazenadas em postos de saúde não serão descartadas neste momento. O Ministério da Saúde orientou que todas as doses permaneçam conservadas na rede de frio até a conclusão das investigações.
A continuidade ou não da campanha dependerá dos resultados técnicos das análises conduzidas pela Anvisa e pelos órgãos de vigilância epidemiológica.
Vacinação contra dengue continua disponível
Apesar da suspensão da Butantan-DV, o Sistema Único de Saúde (SUS) segue oferecendo a vacina Qdenga para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O imunizante já teve milhões de doses aplicadas no país desde sua incorporação à rede pública.
Dengue segue como desafio nacional
Mesmo com a expressiva redução de casos e mortes registrada em 2026, a dengue continua sendo uma das principais preocupações de saúde pública no Brasil.
Especialistas destacam que as vacinas permanecem como uma das ferramentas mais importantes no combate à doença e que a investigação em andamento demonstra o funcionamento dos mecanismos de segurança responsáveis por monitorar os imunizantes após sua liberação para uso na população.