O Clube Recreativo dos Metalúrgicos também já entrou no clima da Copa do Mundo e estará aberto no próximo fim de semana para a tradicional troca de figurinhas. No local, os participantes também poderão adquirir álbuns e figurinhas, além de aproveitar pipoca e algodão-doce durante o evento.

O encontro será aberto ao público, tanto para sócios quanto para não sócios. As atividades acontecem no sábado, dia 13, das 13h30 às 16h30, e no domingo, dia 14, das 9h30 às 14h.

A iniciativa será uma excelente oportunidade para quem deseja completar o álbum da Copa do Mundo, além de promover momentos de convivência, integração e diversão entre crianças, jovens e adultos.