O Clube Recreativo dos Metalúrgicos também já entrou no clima da Copa do Mundo e estará aberto no próximo fim de semana para a tradicional troca de figurinhas. No local, os participantes também poderão adquirir álbuns e figurinhas, além de aproveitar pipoca e algodão-doce durante o evento.
O encontro será aberto ao público, tanto para sócios quanto para não sócios. As atividades acontecem no sábado, dia 13, das 13h30 às 16h30, e no domingo, dia 14, das 9h30 às 14h.
A iniciativa será uma excelente oportunidade para quem deseja completar o álbum da Copa do Mundo, além de promover momentos de convivência, integração e diversão entre crianças, jovens e adultos.
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Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira (Juca), entidade mantenedora do clube — referência em esporte e considerado o maior da região —, a troca de figurinhas também fortalece a expectativa para os jogos do Mundial.
“A socialização também ensina valores importantes, como cooperação, respeito e negociação. Todos ganham quando há espírito de amizade e companheirismo, transformando a busca pelas figurinhas raras em uma experiência coletiva e divertida. Em tempos em que grande parte das interações acontece pelas telas, reunir amigos para trocar figurinhas resgata o contato pessoal e cria memórias especiais”, destacou.
A Copa do Mundo sempre foi uma celebração da união entre pessoas e culturas, e o álbum de figurinhas ajuda a manter viva essa tradição, aproximando gerações e incentivando momentos de lazer em família.
O Clube Recreativo dos Metalúrgicos está localizado na Avenida Dois Córregos, nº 3.110, em Piracicaba.