A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento imediato de todos os lotes de uma fórmula infantil comercializada pela Essentia Pharma. Além da retirada do mercado, a medida inclui a suspensão da fabricação, distribuição, venda, divulgação e utilização do produto em todo o território nacional.
A decisão atinge a fórmula vendida sob o nome 1ª e 2ª Infância, produzida pela HKM Farmácia de Manipulação Ltda. Segundo a agência reguladora, o produto não possui a regularização necessária para ser comercializado como fórmula infantil.
Produto não atende exigências sanitárias
De acordo com a Anvisa, não existem comprovações de que a fórmula cumpra os requisitos obrigatórios relacionados à segurança, qualidade, composição nutricional e valor alimentar exigidos para produtos destinados a bebês e crianças pequenas.
A preocupação das autoridades é ainda maior devido ao público-alvo do produto. Lactentes e crianças em fase de desenvolvimento dependem de alimentos que atendam rigorosos padrões sanitários e nutricionais para garantir crescimento adequado e proteção à saúde.
Sem a validação exigida pelos órgãos competentes, não há garantias de que a fórmula forneça os nutrientes necessários nem de que esteja livre de possíveis riscos microbiológicos ou contaminações.
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Embalagem também motivou a decisão
Outro ponto destacado pela Anvisa envolve a rotulagem do produto. Segundo a agência, as informações presentes na embalagem podem induzir consumidores ao erro ao sugerir que a fórmula atende às exigências legais para produtos infantis.
A resolução aponta que a apresentação do item pode gerar interpretações equivocadas sobre sua finalidade, composição, qualidade e regularização junto aos órgãos responsáveis pela fiscalização sanitária.
Orientação para pais e responsáveis
Quem possui unidades da fórmula infantil da Essentia Pharma em casa deve interromper imediatamente o uso e evitar oferecer o produto a bebês ou crianças.
Caso a criança já tenha consumido a fórmula, a recomendação é observar possíveis reações adversas ou alterações de saúde. Diante de qualquer sintoma incomum, os responsáveis devem procurar atendimento médico e informar aos profissionais que o produto fazia parte da alimentação recente da criança.
Canais de atendimento
Consumidores que desejarem mais informações podem entrar em contato com a fabricante pelos seguintes canais:
- Telefone: 0800 724 9099
- WhatsApp: (48) 3771-7121
- E-mail: meupedido@essentia.com.br
A medida reforça a importância da fiscalização de alimentos destinados ao público infantil, considerado um dos grupos mais sensíveis a falhas de qualidade e segurança alimentar.