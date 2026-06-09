A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento imediato de todos os lotes de uma fórmula infantil comercializada pela Essentia Pharma. Além da retirada do mercado, a medida inclui a suspensão da fabricação, distribuição, venda, divulgação e utilização do produto em todo o território nacional.

A decisão atinge a fórmula vendida sob o nome 1ª e 2ª Infância, produzida pela HKM Farmácia de Manipulação Ltda. Segundo a agência reguladora, o produto não possui a regularização necessária para ser comercializado como fórmula infantil.

Produto não atende exigências sanitárias

De acordo com a Anvisa, não existem comprovações de que a fórmula cumpra os requisitos obrigatórios relacionados à segurança, qualidade, composição nutricional e valor alimentar exigidos para produtos destinados a bebês e crianças pequenas.