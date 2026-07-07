SRA. DAISY RODRIGUES CAPOZZI Faleceu anteontem, na cidade de Americana - SP, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Antonio dos Santos Rodrigues e da Sra. Herminia Andrighetti Rodrigues, era viúva do Sr. Jose Walter Capozzi; deixa os filhos: Claudia Kelly Capozzi Silva, casada com o Sr. Ronaldo Silva; Andrea Kelly Capozzi Ribeiro, falecida, deixando viúvo o Sr. Enivaldo Ribeiro; Patricia Kelly Capozzi Lucas, casada com o Sr. Luciano Lucas e Cesar Marcelo Capozzi, casado com a Sra. Rosana Helena Fischer. Deixa netos, bisnetas, irmãs, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório foi realizado ontem, das 8h às 15h do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, sito a Rua: Campos Salles nº 2770 - Vila Independência, para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JUBETO LOPES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filho dos finados Sr. João Lopes e da Sra. Antonia Maciel; deixa os filhos: Maria Ines Lopes Scalise Fernandes; Sonia Aparecida Lopes Cassano e Edison Divino Lopes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA DE LOURDES SOTOPIETRA RISSO faleceu dia 07/07/2026 da cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casada com o Sr. Euclydes Risso. Era filha do Sr. João Sotopietra e da Sra. Maria Aurora Petrini, falecidos. Deixa os filhos: Aparecida de Fatima Risso Almeida casada com Valdir João de Almeida, José Ricardo Risso casado com Sonia Aparecida Brandão Risso, Ana Silvia Risso Osti casada com João Francisco de Jesus Osti e Maria Jaquelini Risso Rubinato casada com Rudnei Jeferson Rubinato. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das Pedras e seu sepultamento ocorreu dia 07/07/2026 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.