A morte de um analista de 44 anos após uma queda do 14º andar de um condomínio residencial na Zona Leste de São Paulo está sendo investigada pela Polícia Civil. O caso ganhou novos contornos após a descoberta de que uma pessoa que visitava a vítima permaneceu no apartamento durante a madrugada e deixou o local poucos minutos depois do ocorrido.
Visitante estava no imóvel no momento da queda
De acordo com o boletim de ocorrência, o morador recebeu um homem durante a madrugada. O acesso ao condomínio ocorreu após autorização concedida pelo próprio residente por meio do interfone.
Imagens do sistema de monitoramento registraram a chegada do visitante e mostram ambos seguindo para o apartamento. Segundo as informações apuradas, a visita permaneceu no imóvel por várias horas.
Registros da portaria indicam que o homem deixou o condomínio cerca de quatro minutos após a queda da vítima. A informação levou os investigadores a considerar que ele estava dentro do apartamento no momento do ocorrido.
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Apartamento chamou atenção dos investigadores
Durante a perícia inicial, os agentes encontraram o imóvel desorganizado e com sinais de que diversos objetos haviam sido movimentados. Apesar disso, não foram identificados indícios evidentes de luta corporal.
O celular da vítima foi recolhido para análise pericial. Outro detalhe observado pelas autoridades foi que uma das portas do imóvel estava trancada por dentro, com a chave ainda na fechadura.
Vizinhos relataram forte barulho
Moradores do condomínio afirmaram ter ouvido um impacto intenso no momento da queda. Ainda segundo relatos reunidos pela polícia, o visitante teria informado a algumas pessoas no prédio que o morador teria se jogado do apartamento.
Até o momento, o homem que esteve no imóvel não havia sido localizado para prestar esclarecimentos.
Amigo relatou encontro marcado
Um amigo da vítima informou aos policiais que esteve com ela horas antes do ocorrido. Segundo o depoimento, o analista comentou que receberia um homem em sua residência naquela noite.
A testemunha também afirmou que a vítima não mantinha um relacionamento amoroso fixo naquele momento.
Caso segue cercado de dúvidas
A ocorrência foi registrada como morte suspeita e segue sob investigação. No boletim policial, os agentes destacaram que ainda existem elementos que impedem uma conclusão definitiva sobre as circunstâncias da queda.
Os próximos passos incluem a análise das imagens de segurança, dos aparelhos eletrônicos recolhidos e a localização do visitante que esteve no apartamento durante a madrugada.