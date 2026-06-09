A morte de um analista de 44 anos após uma queda do 14º andar de um condomínio residencial na Zona Leste de São Paulo está sendo investigada pela Polícia Civil. O caso ganhou novos contornos após a descoberta de que uma pessoa que visitava a vítima permaneceu no apartamento durante a madrugada e deixou o local poucos minutos depois do ocorrido.

Visitante estava no imóvel no momento da queda

De acordo com o boletim de ocorrência, o morador recebeu um homem durante a madrugada. O acesso ao condomínio ocorreu após autorização concedida pelo próprio residente por meio do interfone.

Imagens do sistema de monitoramento registraram a chegada do visitante e mostram ambos seguindo para o apartamento. Segundo as informações apuradas, a visita permaneceu no imóvel por várias horas.