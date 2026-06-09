A base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) instalada na Vila Sônia completou uma semana de funcionamento com resultados expressivos. Desde o início das operações, a unidade realizou 102 atendimentos, representando aproximadamente 20% de todas as ocorrências registradas pelo serviço no período.
Além do aumento da capacidade operacional, a nova estrutura tem contribuído para reduzir significativamente o tempo de resposta às emergências. Em algumas regiões, como Santa Teresinha, o deslocamento das equipes caiu de cerca de 20 minutos para aproximadamente cinco minutos, dependendo das condições do trânsito e da localização da ocorrência.
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Atendimentos incluem acidentes, quedas e emergências médicas
Entre os chamados registrados na primeira semana, a maior parte correspondeu a atendimentos primários, totalizando 87 ocorrências. A categoria engloba situações como acidentes de trânsito, quedas, surtos e outras emergências que exigem resposta rápida.
A unidade também foi responsável por 15 transferências hospitalares, reforçando o papel estratégico da nova base na rede municipal de saúde.
Um dos atendimentos que marcou os primeiros dias de funcionamento da base foi um parto de emergência realizado em uma residência. Veja a reportagem completa aqui.
A médica Letícia Abe avaliou a criança e acompanhou mãe e filha durante o encaminhamento ao Hospital dos Fornecedores de Cana.
Estratégia busca aproximar serviços de saúde da população
A implantação da nova base integra o programa Saúde nos Bairros, iniciativa que visa ampliar e descentralizar o acesso aos serviços públicos de saúde.
Localizada em uma região estratégica, a unidade conta com duas equipes e foi planejada para agilizar o atendimento às ocorrências registradas nos bairros da região norte da cidade, especialmente em áreas como Santa Teresinha e entorno.
Segundo a coordenação do Samu, a proximidade das equipes com a população permite uma resposta mais rápida e aumenta as chances de sucesso nos atendimentos de urgência.
"Tempo é vida. Quanto mais rápido conseguimos chegar até o paciente, maiores são as chances de um atendimento eficiente e de melhores desfechos, principalmente nas situações graves", destacou a coordenadora do Samu, Marta Reis.
Programa prevê investimentos em diversas unidades de saúde
Considerado pela administração municipal como a maior reestruturação da rede pública de saúde já realizada na cidade, o programa Saúde nos Bairros prevê melhorias estruturais, ampliação de equipes e fortalecimento do atendimento regionalizado.
As ações contemplam unidades localizadas nos bairros Javari, Balbo, Vila Sônia, Jardim Primavera, além da UPA Vila Sônia, Policlínica Balbo, IAA e Bosques do Lenheiro.
Com a nova base em operação, a expectativa é ampliar a eficiência do atendimento pré-hospitalar, oferecendo mais rapidez, segurança e suporte à população em situações de urgência e emergência.