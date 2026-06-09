A base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) instalada na Vila Sônia completou uma semana de funcionamento com resultados expressivos. Desde o início das operações, a unidade realizou 102 atendimentos, representando aproximadamente 20% de todas as ocorrências registradas pelo serviço no período.

Além do aumento da capacidade operacional, a nova estrutura tem contribuído para reduzir significativamente o tempo de resposta às emergências. Em algumas regiões, como Santa Teresinha, o deslocamento das equipes caiu de cerca de 20 minutos para aproximadamente cinco minutos, dependendo das condições do trânsito e da localização da ocorrência.

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Atendimentos incluem acidentes, quedas e emergências médicas