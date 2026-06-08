Quem está em busca de uma recolocação profissional ou da primeira oportunidade no mercado pode encontrar uma boa chance nesta semana em Piracicaba. A cidade reúne 111 vagas de emprego em diferentes áreas, com oportunidades para profissionais de variados níveis de escolaridade e salários que chegam a R$ 4.653,54.
As vagas são disponibilizadas pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, e abrangem setores como indústria, construção civil, manutenção, atendimento e serviços gerais. Entre as funções com maior número de oportunidades estão porteiro/controlador de acesso, serviços gerais, técnico eletromecânico, cadastrador de campo, pedreiro, servente de obras e ajudante de manutenção de coifas industriais.
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O levantamento mostra que há espaço tanto para profissionais experientes quanto para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. Diversas vagas não exigem experiência anterior, especialmente nas áreas de produção, reposição, atendimento, monitoramento e construção civil.
Os salários variam conforme a função e a qualificação exigida. Entre as remunerações mais atrativas estão as vagas para mecânico III (noturno), com salário de R$ 4.653,54; eletricista automotivo, com R$ 4.200; técnico eletromecânico, com R$ 3.645,81; especialista do laser, com R$ 3 mil; e pedreiro, com remuneração de R$ 2.996,78.
VAGAS INCLUSIVAS E COMO SE CANDIDATAR
A inclusão também faz parte da seleção. Atualmente, estão disponíveis 13 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e reabilitados do INSS. São nove oportunidades para ajudante de produção e quatro para repositor, sem exigência de experiência profissional.
Os interessados podem se candidatar pelo Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba. As oportunidades permanecem disponíveis até o limite de encaminhamentos ou podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a necessidade das empresas contratantes. O CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador) também oferece atendimento presencial no Centro Cívico e orientações pelos telefones (19) 3437-2221 e (19) 3437-2222.