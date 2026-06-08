Quem está em busca de uma recolocação profissional ou da primeira oportunidade no mercado pode encontrar uma boa chance nesta semana em Piracicaba. A cidade reúne 111 vagas de emprego em diferentes áreas, com oportunidades para profissionais de variados níveis de escolaridade e salários que chegam a R$ 4.653,54.

As vagas são disponibilizadas pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, e abrangem setores como indústria, construção civil, manutenção, atendimento e serviços gerais. Entre as funções com maior número de oportunidades estão porteiro/controlador de acesso, serviços gerais, técnico eletromecânico, cadastrador de campo, pedreiro, servente de obras e ajudante de manutenção de coifas industriais.

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