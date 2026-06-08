O Dia dos Namorados chega nesta sexta-feira (12) e promete movimentar lojas, restaurantes e plataformas de e-commerce em todo o país. Mas, em meio a tantos anúncios de perfumes, flores e caixas de chocolate, cresce também a procura por presentes mais criativos e personalizados, capazes de transformar a celebração em uma lembrança especial.
Diferentemente de grande parte dos países, onde o amor é celebrado em 14 de fevereiro durante o Valentine's Day, o Brasil adotou uma data própria. A escolha do dia 12 de junho tem uma história curiosa que mistura marketing, tradição religiosa e hábitos culturais.
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A comemoração brasileira foi criada em 1948 pelo publicitário João Doria, contratado para desenvolver uma campanha que impulsionasse as vendas em junho, considerado um mês fraco para o comércio. A estratégia deu tão certo que rapidamente se espalhou pelo país e se tornou uma das datas mais importantes para o varejo nacional.
A proximidade com o Dia de Santo Antônio, celebrado em 13 de junho e conhecido popularmente como o "santo casamenteiro", ajudou a consolidar a tradição. Hoje, além de movimentar bilhões de reais em vendas, a data também inspira demonstrações de carinho que vão muito além dos presentes convencionais.
Presentes feitos à mão carregam significado
Em tempos de mensagens instantâneas e presentes comprados com poucos cliques, dedicar tempo para criar algo exclusivo pode ter um valor ainda maior. Cartas escritas à mão, álbuns de fotos, pinturas, desenhos, origamis e até uma caixa com lembranças do relacionamento são exemplos de presentes simples, mas cheios de significado.
Mais do que o valor financeiro, esse tipo de presente demonstra dedicação e atenção aos detalhes. Para muitos casais, a lembrança criada especialmente para a ocasião acaba se tornando um dos presentes mais marcantes da relação.
Cinema em casa pode render uma noite especial
Nem sempre é preciso enfrentar filas ou gastar muito para celebrar a data. Transformar a própria sala em um cinema particular pode ser uma alternativa romântica e aconchegante para o casal.
A ideia inclui preparar pipoca, escolher filmes que tenham significado para os dois, montar uma iluminação agradável e separar alguns petiscos. O resultado é uma experiência personalizada que valoriza o tempo compartilhado.
Uma viagem curta também pode ser o presente
Para quem prefere colecionar experiências em vez de objetos, uma viagem pode ser uma excelente escolha. E não é necessário planejar grandes deslocamentos para criar momentos especiais.
Passeios de um dia, visitas a cidades vizinhas, hospedagens em pousadas ou roteiros de contato com a natureza podem proporcionar lembranças duradouras e ajudar o casal a sair da rotina.
Vale-experiências prolonga a comemoração
Outra opção criativa é montar um kit de cupons personalizados com experiências que poderão ser utilizadas ao longo dos próximos meses. Vale jantar preparado em casa, café da manhã na cama, piquenique, sessão de massagem ou até uma noite dedicada ao filme favorito do parceiro.
Além de fugir dos presentes tradicionais, a proposta cria expectativas positivas e garante que a celebração continue mesmo depois do dia 12 de junho.
Aprender algo novo juntos fortalece a conexão
Cursos e atividades em casal também têm ganhado espaço entre aqueles que buscam presentes diferentes. Oficinas de culinária, aulas de dança, pintura, cerâmica ou degustações são algumas das possibilidades.
Mais do que aprender uma nova habilidade, a experiência oferece momentos de interação, conversa e diversão. Em uma data dedicada ao amor, criar memórias juntos pode ser o presente mais valioso.