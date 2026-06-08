Diferentemente de grande parte dos países, onde o amor é celebrado em 14 de fevereiro durante o Valentine's Day, o Brasil adotou uma data própria. A escolha do dia 12 de junho tem uma história curiosa que mistura marketing, tradição religiosa e hábitos culturais.

O Dia dos Namorados chega nesta sexta-feira (12) e promete movimentar lojas, restaurantes e plataformas de e-commerce em todo o país. Mas, em meio a tantos anúncios de perfumes, flores e caixas de chocolate, cresce também a procura por presentes mais criativos e personalizados, capazes de transformar a celebração em uma lembrança especial.

A comemoração brasileira foi criada em 1948 pelo publicitário João Doria, contratado para desenvolver uma campanha que impulsionasse as vendas em junho, considerado um mês fraco para o comércio. A estratégia deu tão certo que rapidamente se espalhou pelo país e se tornou uma das datas mais importantes para o varejo nacional.

A proximidade com o Dia de Santo Antônio, celebrado em 13 de junho e conhecido popularmente como o "santo casamenteiro", ajudou a consolidar a tradição. Hoje, além de movimentar bilhões de reais em vendas, a data também inspira demonstrações de carinho que vão muito além dos presentes convencionais.

Presentes feitos à mão carregam significado

Em tempos de mensagens instantâneas e presentes comprados com poucos cliques, dedicar tempo para criar algo exclusivo pode ter um valor ainda maior. Cartas escritas à mão, álbuns de fotos, pinturas, desenhos, origamis e até uma caixa com lembranças do relacionamento são exemplos de presentes simples, mas cheios de significado.