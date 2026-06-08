Após o avanço da proposta que prevê o fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados, uma nova PEC apresentada por senadores da oposição abriu mais um capítulo no debate sobre o futuro das relações de trabalho no Brasil. Apelidada por seus defensores de "PEC da Liberdade" e criticada por adversários como "PEC da Escravidão", a medida propõe a criação de um regime de contratação por horas trabalhadas, paralelo ao modelo tradicional da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O texto é liderado pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) e conta com o apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e de outros parlamentares. A proposta permitiria que trabalhadores e empresas optassem por contratos com jornada flexível, mantendo direitos trabalhistas como férias, 13º salário e licença-maternidade, calculados proporcionalmente ao tempo efetivamente trabalhado.

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O que prevê a proposta