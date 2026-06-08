Após o avanço da proposta que prevê o fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados, uma nova PEC apresentada por senadores da oposição abriu mais um capítulo no debate sobre o futuro das relações de trabalho no Brasil. Apelidada por seus defensores de "PEC da Liberdade" e criticada por adversários como "PEC da Escravidão", a medida propõe a criação de um regime de contratação por horas trabalhadas, paralelo ao modelo tradicional da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O texto é liderado pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) e conta com o apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e de outros parlamentares. A proposta permitiria que trabalhadores e empresas optassem por contratos com jornada flexível, mantendo direitos trabalhistas como férias, 13º salário e licença-maternidade, calculados proporcionalmente ao tempo efetivamente trabalhado.
VEJA MAIS:
- Raízen fecha maior acordo de recuperação extrajudicial do país
- VÍDEO: Cinco homens são torturados e três somem, em Piracicaba
- Homem é preso com revólver pelo Baep e diz que estava à venda
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O que prevê a proposta
Diferentemente da PEC aprovada pela Câmara, que reduz a jornada semanal e extingue a escala 6x1, o texto apresentado no Senado mantém o limite constitucional de 44 horas semanais e não altera a atual escala de trabalho.
Entre os principais pontos da proposta estão:
- Possibilidade de contratação por horas trabalhadas;
- Predominância de acordos individuais entre empregado e empregador;
- Manutenção dos direitos trabalhistas de forma proporcional;
- Flexibilidade para definição da jornada dentro do limite legal.
Os defensores argumentam que o modelo ampliaria a liberdade de escolha dos trabalhadores e abriria espaço para jornadas mais adequadas às necessidades individuais.
Críticas e preocupações
A proposta, entretanto, enfrenta forte resistência de sindicatos e especialistas em direito do trabalho. Críticos afirmam que a prevalência de acordos individuais pode enfraquecer a negociação coletiva e aumentar a vulnerabilidade dos trabalhadores diante dos empregadores.
Segundo especialistas ouvidos em debates sobre o tema, existe preocupação com a possibilidade de salários mais instáveis, jornadas imprevisíveis e redução da proteção trabalhista construída ao longo das últimas décadas.
Outro ponto levantado é o impacto previdenciário. Como a contribuição ao INSS depende da remuneração recebida, contratos com menor carga horária poderiam resultar em contribuições menores, afetando benefícios futuros como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade.
Especialistas divergem
O debate também divide economistas e pesquisadores do mercado de trabalho.
Parte dos especialistas considera que modelos mais flexíveis podem facilitar a inserção de grupos específicos no mercado formal, como idosos, estudantes e pessoas que não desejam trabalhar em tempo integral.
Por outro lado, pesquisadores alertam que a flexibilidade nem sempre significa maior autonomia. Em alguns casos, a liberdade para definir horários pode resultar em jornadas mais extensas, insegurança financeira e aumento da pressão por disponibilidade constante.
Fim da escala 6x1 segue no centro da discussão
Enquanto a PEC da oposição propõe flexibilização das jornadas, a proposta aprovada pela Câmara segue defendendo a redução da carga semanal de trabalho e o fim da escala 6x1, tema que ganhou forte repercussão nas redes sociais e entre trabalhadores de diversos setores.
O Senado deverá analisar as duas propostas nos próximos meses, em um debate que promete influenciar diretamente o futuro das relações trabalhistas no país e o equilíbrio entre produtividade, direitos sociais e competitividade econômica.