09 de junho de 2026
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EM PIRACICABA

Homem é preso com revólver pelo Baep e diz que estava à venda

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Baep
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial.

  Uma noite tranquila na região da Cecap acabou com prisão e arma apreendida nesta sábado (6).

Durante patrulhamento do BAEP em Piracicaba, policiais desconfiaram da atitude de um homem que mudou bruscamente de direção ao perceber a aproximação da viatura. A tentativa de despistar os agentes acabou chamando ainda mais atenção.

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Na abordagem, os policiais encontraram apenas R$ 50 e as chaves de uma VW Parati. Mas a situação ficou muito mais grave quando o suspeito revelou que havia uma arma de fogo escondida dentro do veículo.

Segundo os policiais, o homem confessou que estava com o revólver aguardando um comprador. Ele contou que a arma seria negociada por R$ 3,5 mil e que receberia uma comissão de R$ 300 pelo negócio.

Ao revistar o carro, a equipe encontrou um revólver Taurus calibre .32, 14 munições intactas, quatro cápsulas deflagradas e um coldre. Todo o material foi apreendido.

O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi levado para o Plantão Policial. Após analisar a ocorrência, o delegado ratificou a prisão por porte ilegal de arma de fogo e determinou que ele permanecesse preso à disposição da Justiça

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