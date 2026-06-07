Durante patrulhamento do BAEP em Piracicaba, policiais desconfiaram da atitude de um homem que mudou bruscamente de direção ao perceber a aproximação da viatura. A tentativa de despistar os agentes acabou chamando ainda mais atenção.

Uma noite tranquila na região da Cecap acabou com prisão e arma apreendida nesta sábado (6).

Na abordagem, os policiais encontraram apenas R$ 50 e as chaves de uma VW Parati. Mas a situação ficou muito mais grave quando o suspeito revelou que havia uma arma de fogo escondida dentro do veículo.

Segundo os policiais, o homem confessou que estava com o revólver aguardando um comprador. Ele contou que a arma seria negociada por R$ 3,5 mil e que receberia uma comissão de R$ 300 pelo negócio.

Ao revistar o carro, a equipe encontrou um revólver Taurus calibre .32, 14 munições intactas, quatro cápsulas deflagradas e um coldre. Todo o material foi apreendido.