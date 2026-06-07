Cinco homens teriam sido submetidos a uma sessão de tortura na Comunidade Pantanal, em um possível "tribunal do crime", na tarde deste domingo (7), em Piracicaba. As agressões ocorreram em uma área de pastagem, e apenas duas das vítimas foram localizadas em estado gravíssimo. Outras três continuam desaparecidas.

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Populares ouviram gritos de socorro vindos da região e acionaram o Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Polícia Militar. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram um cenário de extrema violência.