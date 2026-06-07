09 de junho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VIOLÊNCIA EXTREMA

VÍDEO: Cinco homens são torturados e três somem, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Romano
Equipes de resgate e o SAMU socorreram duas vítimas em estado gravíssimo.
Equipes de resgate e o SAMU socorreram duas vítimas em estado gravíssimo.

  Cinco homens teriam sido submetidos a uma sessão de tortura na Comunidade Pantanal, em um possível "tribunal do crime", na tarde deste domingo (7), em Piracicaba. As agressões ocorreram em uma área de pastagem, e apenas duas das vítimas foram localizadas em estado gravíssimo. Outras três continuam desaparecidas.

LEIA MAIS

Populares ouviram gritos de socorro vindos da região e acionaram o Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Polícia Militar. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram um cenário de extrema violência.

As duas vítimas localizadas apresentavam graves sinais de espancamento e foram socorridas para o Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC) e para a Santa Casa de Piracicaba.

Os outros três homens não foram encontrados. A Polícia Militar isolou a área para realização de buscas, com apoio do helicóptero Águia.

O caso será investigado pela Polícia Civil

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários