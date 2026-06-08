A Raízen deu um passo decisivo em seu processo de reestruturação financeira ao formalizar o plano de recuperação extrajudicial avaliado em R$ 64,7 bilhões. A proposta foi protocolada na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo e conta com a adesão de credores que representam mais de 75% dos créditos abrangidos pelo plano.

Segundo o presidente da companhia, Nelson Gomes, a medida representa um avanço importante na reorganização operacional e financeira da empresa. De acordo com o executivo, o objetivo é garantir a continuidade dos negócios, fortalecer a estrutura corporativa e preparar a companhia para uma nova fase de crescimento sustentável.

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Credores aprovam plano de reestruturação