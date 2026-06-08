Quem deseja ingressar no ensino superior gratuito em Piracicaba precisa correr contra o tempo. As inscrições para o Vestibular da Fatec Piracicaba terminam às 20h desta segunda-feira (8), oferecendo uma oportunidade para estudantes que buscam qualificação profissional em cursos reconhecidos pelo mercado de trabalho.
A unidade disponibiliza vagas para os cursos superiores de tecnologia em Alimentos, Biocombustíveis e Gestão Empresarial. O processo seletivo faz parte do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) para o segundo semestre de 2026.
Cursos gratuitos e formação voltada ao mercado
Ao todo, estão disponíveis 18.505 vagas nas unidades das Fatecs espalhadas por São Paulo. Desse total, 13.875 oportunidades serão preenchidas por meio do vestibular tradicional, enquanto 4.630 vagas são destinadas aos estudantes participantes do Provão Paulista.
A Fatec Piracicaba é uma das principais instituições públicas de ensino tecnológico da região e oferece graduações gratuitas voltadas para áreas com demanda crescente de profissionais.
Os candidatos podem escolher um curso como primeira opção e indicar uma segunda alternativa durante a inscrição. A prova do vestibular está prevista para o dia 28 de junho, às 13h.
O cadastro deve ser realizado exclusivamente pelo site vestibularfatec.sp.gov.br, mediante pagamento da taxa de inscrição de R$ 90.
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Quem pode participar
Podem concorrer às vagas estudantes que já concluíram o Ensino Médio ou que estejam cursando o terceiro ano, desde que comprovem a conclusão no momento da matrícula.
Além disso, os candidatos podem optar pelo aproveitamento da nota do Enem de 2023, 2024 ou 2025, informando corretamente os dados durante o preenchimento da inscrição.
Benefícios para estudantes da rede pública
O Vestibular das Fatecs conta com o Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza.
Os bônus oferecidos são:
- 10% para candidatos que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública;
- 3% para candidatos autodeclarados afrodescendentes;
- 13% para quem se enquadra nos dois critérios.
Como obter mais informações
A Fatec Piracicaba está localizada na Rua Diácono Jair de Oliveira, nº 651.
Telefone: (19) 3429-3600
Mais informações sobre cursos, edital e inscrições podem ser consultadas no portal oficial: vestibularfatec.sp.gov.br.
A Central do Candidato também atende pelos telefones (11) 3471-4103 e 0800 596 9696.