Quem deseja ingressar no ensino superior gratuito em Piracicaba precisa correr contra o tempo. As inscrições para o Vestibular da Fatec Piracicaba terminam às 20h desta segunda-feira (8), oferecendo uma oportunidade para estudantes que buscam qualificação profissional em cursos reconhecidos pelo mercado de trabalho.

A unidade disponibiliza vagas para os cursos superiores de tecnologia em Alimentos, Biocombustíveis e Gestão Empresarial. O processo seletivo faz parte do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) para o segundo semestre de 2026.

Cursos gratuitos e formação voltada ao mercado

Ao todo, estão disponíveis 18.505 vagas nas unidades das Fatecs espalhadas por São Paulo. Desse total, 13.875 oportunidades serão preenchidas por meio do vestibular tradicional, enquanto 4.630 vagas são destinadas aos estudantes participantes do Provão Paulista.