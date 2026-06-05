Diretamente do Rio de Janeiro, o Cacique de Ramos, grupo considerado o berço do samba brasileiro, será uma das principais atrações da Feijoada Orgulho Negro em Piracicaba.

O evento é resultado de uma parceria de sucesso entre o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos e o Quintal do Jonão.

Além do Cacique de Ramos, a programação contará com outras atrações musicais. O público poderá curtir apresentações do DJ Banda Lã, Pagode do Fra e Julio Neri. A festa acontece no dia 20 de junho, sábado, a partir das 12h, no salão Vivaz, localizado no Clube Recreativo dos Metalúrgicos.