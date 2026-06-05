Diretamente do Rio de Janeiro, o Cacique de Ramos, grupo considerado o berço do samba brasileiro, será uma das principais atrações da Feijoada Orgulho Negro em Piracicaba.
O evento é resultado de uma parceria de sucesso entre o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos e o Quintal do Jonão.
Além do Cacique de Ramos, a programação contará com outras atrações musicais. O público poderá curtir apresentações do DJ Banda Lã, Pagode do Fra e Julio Neri. A festa acontece no dia 20 de junho, sábado, a partir das 12h, no salão Vivaz, localizado no Clube Recreativo dos Metalúrgicos.
O espaço, que é referência na realização de grandes eventos, oferece ampla estrutura e estacionamento próprio para receber o público com conforto e segurança.
Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, Wagner da Silveira (Juca), a Feijoada Orgulho Negro será realizada pelo segundo ano consecutivo no Clube dos Metalúrgicos e tem tudo para repetir o sucesso das edições anteriores.
“Contamos com uma equipe altamente qualificada para receber os associados e visitantes. Já está tudo devidamente preparado e temos a certeza de que, mais uma vez, será um evento de sucesso e marcante para todos nós”, destacou.
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Os ingressos estão no primeiro lote e podem ser adquiridos na sede do Sindicato, localizada na Rua Prudente de Morais, 914, no Centro; na subsede de Santa Terezinha, na Rua do Corcovado, 1175; na subsede de Rio das Pedras, na Travessa Pratés, 400; nas unidades do Tudão Beer, na Avenida Edne Rontani Bassete, 1577, Água Branca, e na Avenida Raposo Tavares, 1.113, Jardim Glória; na Adega do Jonão, na Rua Moraes Barros, 1961; ou pelo site https://www.sympla.com.br.
Os valores dos convites são:
- Associados do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos: R$ 55,00
- Não associados: R$ 80,00
- Crianças de 0 a 7 anos: entrada gratuita
- Crianças de 8 a 13 anos (associados): R$ 27,50
- Crianças de 8 a 13 anos (não associados): R$ 40,00
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 0800 100 1947 e (19) 3417-8140.