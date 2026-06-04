Um cavalo perdido resolveu atravessar a rodovia Cornélio Pires, entre Piracicaba e Saltinho, e acabou morrendo atingido por um caminhão. Ao ver o animal, o motorista tentou frear, mas não adiantou.
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O caminhão acertou em cheio. A pancada foi tão violenta que o cavalo não teve chance: morreu na pista. O motorista saiu da cabine só com uns arranhões e muito assustado. Sangrando e tremendo, ele correu por conta própria para o postinho de Saltinho.
PM e guincho no local.
A Polícia Militar Rodoviária e a concessionária da pista isolaram tudo, jogaram serragem no sangue e tiraram a carcaça do cavalo para liberar o trânsito.