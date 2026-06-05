Os candidatos interessados em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 têm até as 23h59 desta sexta-feira (5) para concluir a inscrição na Página do Participante. O exame será aplicado em todo o país nos dias 8 e 15 de novembro e segue como uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil.
Todos os interessados devem acessar o sistema, inclusive estudantes concluintes do ensino médio da rede pública que tiveram a pré-inscrição realizada automaticamente. Para garantir a participação, é necessário confirmar os dados e finalizar o cadastro dentro do prazo estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
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Cronograma do Enem 2026
• Inscrições: até 5 de junho
• Pagamento da taxa: até 10 de junho
• Solicitação de atendimento especializado: até 5 de junho
• Solicitação de uso do nome social: até 5 de junho
• Resultado do atendimento especializado: 19 de junho
• Período de recurso: de 22 a 26 de junho
• Resultado dos recursos: 3 de julho
• Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro
Quem pode se inscrever
O Enem é destinado a diferentes perfis de participantes:
• Estudantes que concluirão o ensino médio em 2026;
• Pessoas que já finalizaram essa etapa em anos anteriores;
• Treineiros, que realizam a prova para autoavaliação;
• Candidatos maiores de 18 anos que desejam utilizar a nota para certificação do ensino médio;
• Estrangeiros com documento oficial de identificação válido.
Quem pode se inscrever
O Enem é destinado a diferentes perfis de participantes:
• Estudantes que concluirão o ensino médio em 2026;
• Pessoas que já finalizaram essa etapa em anos anteriores;
• Treineiros, que realizam a prova para autoavaliação;
• Candidatos maiores de 18 anos que desejam utilizar a nota para certificação do ensino médio;
• Estrangeiros com documento oficial de identificação válido.
Como fazer a inscrição
O processo ocorre exclusivamente pela Página do Participante, utilizando login Gov.br. Clique aqui e faça a inscrição.
Durante o preenchimento, o candidato deve:
• Informar os dados pessoais;
• Escolher entre inglês ou espanhol como língua estrangeira;
• Solicitar atendimento especializado, se necessário;
• Informar o município onde deseja realizar a prova;
• Preencher o questionário socioeconômico;
• Inserir dados para contato;
• Enviar uma foto recente.
Para que serve o Enem?
Além de possibilitar o ingresso em universidades públicas e privadas por meio de programas como Sisu, Prouni e Fies, o Enem passa a ter papel ampliado em 2026, contribuindo para a avaliação da qualidade do ensino médio e para o monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE).
O exame também poderá ser utilizado para certificação de conclusão do ensino médio e para obtenção de declaração parcial de proficiência por candidatos maiores de 18 anos.
Como serão as provas
8 de novembro
• 45 questões de Linguagens;
• 45 questões de Ciências Humanas;
• Redação.
15 de novembro
• 45 questões de Matemática;
• 45 questões de Ciências da Natureza.
Horários de aplicação
• Abertura dos portões: 12h
• Fechamento dos portões: 13h
• Início das provas: 13h30
• Encerramento no primeiro dia: 19h
• Encerramento no segundo dia: 18h30
A recomendação é que os participantes cheguem com antecedência ao local de prova para evitar contratempos e garantir a entrada antes do fechamento dos portões.