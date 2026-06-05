Todos os interessados devem acessar o sistema, inclusive estudantes concluintes do ensino médio da rede pública que tiveram a pré-inscrição realizada automaticamente. Para garantir a participação, é necessário confirmar os dados e finalizar o cadastro dentro do prazo estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os candidatos interessados em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 têm até as 23h59 desta sexta-feira (5) para concluir a inscrição na Página do Participante. O exame será aplicado em todo o país nos dias 8 e 15 de novembro e segue como uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil.

• Inscrições: até 5 de junho

• Pagamento da taxa: até 10 de junho

• Solicitação de atendimento especializado: até 5 de junho

• Solicitação de uso do nome social: até 5 de junho

• Resultado do atendimento especializado: 19 de junho

• Período de recurso: de 22 a 26 de junho

• Resultado dos recursos: 3 de julho

• Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

Quem pode se inscrever

O Enem é destinado a diferentes perfis de participantes:

• Estudantes que concluirão o ensino médio em 2026;

• Pessoas que já finalizaram essa etapa em anos anteriores;

• Treineiros, que realizam a prova para autoavaliação;

• Candidatos maiores de 18 anos que desejam utilizar a nota para certificação do ensino médio;

• Estrangeiros com documento oficial de identificação válido.

Quem pode se inscrever

O Enem é destinado a diferentes perfis de participantes:

• Estudantes que concluirão o ensino médio em 2026;

• Pessoas que já finalizaram essa etapa em anos anteriores;

• Treineiros, que realizam a prova para autoavaliação;

• Candidatos maiores de 18 anos que desejam utilizar a nota para certificação do ensino médio;

• Estrangeiros com documento oficial de identificação válido.

Como fazer a inscrição