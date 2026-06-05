05 de junho de 2026
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ENSINO SUPERIOR

Prazo para inscrição no Enem 2026 termina nesta sexta-feira (5)

Por Ariadne Scarabello Mariano / JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Imagem gerada por IA
O exame será aplicado em todo o país nos dias 8 e 15 de novembro e segue como uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil.
O exame será aplicado em todo o país nos dias 8 e 15 de novembro e segue como uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil.

Os candidatos interessados em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 têm até as 23h59 desta sexta-feira (5) para concluir a inscrição na Página do Participante. O exame será aplicado em todo o país nos dias 8 e 15 de novembro e segue como uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil.

Todos os interessados devem acessar o sistema, inclusive estudantes concluintes do ensino médio da rede pública que tiveram a pré-inscrição realizada automaticamente. Para garantir a participação, é necessário confirmar os dados e finalizar o cadastro dentro do prazo estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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Cronograma do Enem 2026

    • Inscrições: até 5 de junho
    • Pagamento da taxa: até 10 de junho
    • Solicitação de atendimento especializado: até 5 de junho
    • Solicitação de uso do nome social: até 5 de junho
    • Resultado do atendimento especializado: 19 de junho
    • Período de recurso: de 22 a 26 de junho
    • Resultado dos recursos: 3 de julho
    • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

Quem pode se inscrever

O Enem é destinado a diferentes perfis de participantes:
    • Estudantes que concluirão o ensino médio em 2026;
    • Pessoas que já finalizaram essa etapa em anos anteriores;
    • Treineiros, que realizam a prova para autoavaliação;
    • Candidatos maiores de 18 anos que desejam utilizar a nota para certificação do ensino médio;
    • Estrangeiros com documento oficial de identificação válido.

Quem pode se inscrever

O Enem é destinado a diferentes perfis de participantes:
    • Estudantes que concluirão o ensino médio em 2026;
    • Pessoas que já finalizaram essa etapa em anos anteriores;
    • Treineiros, que realizam a prova para autoavaliação;
    • Candidatos maiores de 18 anos que desejam utilizar a nota para certificação do ensino médio;
    • Estrangeiros com documento oficial de identificação válido.

Como fazer a inscrição

O processo ocorre exclusivamente pela Página do Participante, utilizando login Gov.br. Clique aqui e faça a inscrição. 

Durante o preenchimento, o candidato deve:
    • Informar os dados pessoais;
    • Escolher entre inglês ou espanhol como língua estrangeira;
    • Solicitar atendimento especializado, se necessário;
    • Informar o município onde deseja realizar a prova;
    • Preencher o questionário socioeconômico;
    • Inserir dados para contato;
    • Enviar uma foto recente.

Para que serve o Enem?

Além de possibilitar o ingresso em universidades públicas e privadas por meio de programas como Sisu, Prouni e Fies, o Enem passa a ter papel ampliado em 2026, contribuindo para a avaliação da qualidade do ensino médio e para o monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE).

O exame também poderá ser utilizado para certificação de conclusão do ensino médio e para obtenção de declaração parcial de proficiência por candidatos maiores de 18 anos.

Como serão as provas
8 de novembro
    • 45 questões de Linguagens;
    • 45 questões de Ciências Humanas;
    • Redação.
15 de novembro
    • 45 questões de Matemática;
    • 45 questões de Ciências da Natureza.

Horários de aplicação
    • Abertura dos portões: 12h
    • Fechamento dos portões: 13h
    • Início das provas: 13h30
    • Encerramento no primeiro dia: 19h
    • Encerramento no segundo dia: 18h30

A recomendação é que os participantes cheguem com antecedência ao local de prova para evitar contratempos e garantir a entrada antes do fechamento dos portões.

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