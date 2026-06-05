05 de junho de 2026
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FACADA

VÍDEO: Briga acaba com homem esfaqueado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao HFC.
O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao HFC.

  Na noite desta quinta-feira (4), em pleno feriado de Corpus Christi, a rua Fernando Lopes, na Paulicéia, virou palco de briga familiar,com um homem esfaqueado em Piracicaba.

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De acordo com as informações, eram dois homens e uma mulher se estapeando dentro de casa, além de gritos e xingamentos até que alguém puxou o aço, desferiu golpes em um dos envolvidos e o sangue jorrou no meio da sala.

Vizinhos em desespero

Os moradores ouviram o "quebra-pau" e acionaram a Polícia Militar, que chegou rápido, com sirene ligada, deparando com um dos homens todo furado. O delegado de plantão também esteve no local.

O Samu colocou o homem rapidamente na maca e encaminhou ao Hospital dos Fornecedores de Cana. A perícia foi acionada para o local.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sob investigação.

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