Na noite desta quinta-feira (4), em pleno feriado de Corpus Christi, a rua Fernando Lopes, na Paulicéia, virou palco de briga familiar,com um homem esfaqueado em Piracicaba.
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De acordo com as informações, eram dois homens e uma mulher se estapeando dentro de casa, além de gritos e xingamentos até que alguém puxou o aço, desferiu golpes em um dos envolvidos e o sangue jorrou no meio da sala.
Vizinhos em desespero
Os moradores ouviram o "quebra-pau" e acionaram a Polícia Militar, que chegou rápido, com sirene ligada, deparando com um dos homens todo furado. O delegado de plantão também esteve no local.
O Samu colocou o homem rapidamente na maca e encaminhou ao Hospital dos Fornecedores de Cana. A perícia foi acionada para o local.
Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sob investigação.