Na noite desta quinta-feira (4), em pleno feriado de Corpus Christi, a rua Fernando Lopes, na Paulicéia, virou palco de briga familiar,com um homem esfaqueado em Piracicaba.

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De acordo com as informações, eram dois homens e uma mulher se estapeando dentro de casa, além de gritos e xingamentos até que alguém puxou o aço, desferiu golpes em um dos envolvidos e o sangue jorrou no meio da sala.