Os Estados Unidos oficializaram nesta sexta-feira (05) a classificação do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas. A medida foi publicada no Federal Register, equivalente ao Diário Oficial do governo norte-americano, e passa a valer imediatamente.

A decisão foi assinada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que afirmou haver elementos suficientes para enquadrar as duas facções brasileiras na categoria de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO, na sigla em inglês), conforme previsto na legislação migratória dos Estados Unidos.

Além da nova classificação, outra publicação oficializou o enquadramento das organizações criminosas como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGT). Segundo o governo norte-americano, PCC e CV representam ameaça à segurança nacional, à política externa e aos interesses econômicos dos Estados Unidos.

O que muda com a decisão dos EUA