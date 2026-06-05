Os Estados Unidos oficializaram nesta sexta-feira (05) a classificação do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas. A medida foi publicada no Federal Register, equivalente ao Diário Oficial do governo norte-americano, e passa a valer imediatamente.
A decisão foi assinada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que afirmou haver elementos suficientes para enquadrar as duas facções brasileiras na categoria de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO, na sigla em inglês), conforme previsto na legislação migratória dos Estados Unidos.
Além da nova classificação, outra publicação oficializou o enquadramento das organizações criminosas como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGT). Segundo o governo norte-americano, PCC e CV representam ameaça à segurança nacional, à política externa e aos interesses econômicos dos Estados Unidos.
O que muda com a decisão dos EUA
As duas classificações possuem bases legais diferentes, mas produzem efeitos complementares. A designação como SDGT permite o bloqueio de bens e interesses vinculados às facções que estejam sob jurisdição americana. Já o enquadramento como FTO transforma em crime federal qualquer tipo de apoio material oferecido aos grupos.
Na prática, as medidas ampliam o alcance das sanções, autorizando o congelamento de ativos, a proibição de transações financeiras, restrições migratórias para integrantes das facções e a obrigação de instituições financeiras dos Estados Unidos comunicarem movimentações suspeitas relacionadas aos grupos ao Departamento do Tesouro.
O descumprimento dessas determinações pode resultar em sanções civis e criminais previstas pela legislação norte-americana.
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Decisão não altera leis brasileiras
Apesar do impacto internacional, a medida não provoca mudanças automáticas na legislação brasileira. Especialistas apontam que classificações adotadas unilateralmente por outros países não produzem efeitos jurídicos diretos no Brasil.
Para que o enquadramento tivesse validade no território nacional, seria necessária a aprovação de legislação específica, a ratificação de tratado internacional ou uma resolução vinculante do Conselho de Segurança da ONU, cenário que não está em discussão atualmente.
Facções entram em lista global
Com a publicação, PCC e Comando Vermelho passam a integrar a relação de mais de 90 organizações consideradas terroristas pelos Estados Unidos. A lista inclui grupos como Hamas, Hezbollah, Al Qaeda e Estado Islâmico, além de organizações criminosas da América Latina, como o Cartel de Sinaloa e o Tren de Aragua.
A inclusão das facções brasileiras ocorre em meio ao endurecimento das políticas de segurança adotadas pelo governo americano no combate ao narcotráfico e ao crime organizado transnacional.