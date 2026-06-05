Dados recentes mostram que mais de 80% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida ativa, seja por meio de financiamentos, empréstimos ou compras parceladas. O cenário preocupa especialistas e reforça a necessidade de planejamento para evitar que o orçamento saia do controle.

O Brasil atravessa um dos momentos mais delicados de sua história recente quando o assunto é saúde financeira. Com milhões de consumidores enfrentando dificuldades para quitar compromissos, a inadimplência se tornou uma realidade cada vez mais presente nos lares do país.

Entre os principais responsáveis pelo endividamento está o cartão de crédito. Os altos juros cobrados no crédito rotativo fazem com que débitos aparentemente pequenos cresçam rapidamente, dificultando a recuperação financeira de muitas famílias.

Além disso, uma parcela significativa dos consumidores já acumula contas em atraso, aumentando o risco de negativação e reduzindo o acesso a novas linhas de crédito.

Como aumentar o score de crédito

Para quem busca reorganizar a vida financeira, melhorar a pontuação de crédito pode abrir portas para melhores condições de negociação e financiamento.

Entre as principais recomendações estão:

• Manter os dados cadastrais atualizados;

• Pagar contas dentro do prazo;

• Regularizar débitos pendentes;

• Evitar múltiplas solicitações de crédito em curto período;

• Ativar o Cadastro Positivo;

• Construir um histórico financeiro consistente;

• Monitorar regularmente a situação do CPF.

Essas práticas contribuem para fortalecer a confiança das instituições financeiras e podem favorecer futuras análises de crédito.

Estratégias para sair das dívidas

Especialistas recomendam que consumidores endividados adotem uma estratégia organizada para recuperar o equilíbrio financeiro.