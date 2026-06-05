O Brasil atravessa um dos momentos mais delicados de sua história recente quando o assunto é saúde financeira. Com milhões de consumidores enfrentando dificuldades para quitar compromissos, a inadimplência se tornou uma realidade cada vez mais presente nos lares do país.
Dados recentes mostram que mais de 80% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida ativa, seja por meio de financiamentos, empréstimos ou compras parceladas. O cenário preocupa especialistas e reforça a necessidade de planejamento para evitar que o orçamento saia do controle.
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Cartão de crédito lidera ranking das dívidas
Entre os principais responsáveis pelo endividamento está o cartão de crédito. Os altos juros cobrados no crédito rotativo fazem com que débitos aparentemente pequenos cresçam rapidamente, dificultando a recuperação financeira de muitas famílias.
Além disso, uma parcela significativa dos consumidores já acumula contas em atraso, aumentando o risco de negativação e reduzindo o acesso a novas linhas de crédito.
Como aumentar o score de crédito
Para quem busca reorganizar a vida financeira, melhorar a pontuação de crédito pode abrir portas para melhores condições de negociação e financiamento.
Entre as principais recomendações estão:
• Manter os dados cadastrais atualizados;
• Pagar contas dentro do prazo;
• Regularizar débitos pendentes;
• Evitar múltiplas solicitações de crédito em curto período;
• Ativar o Cadastro Positivo;
• Construir um histórico financeiro consistente;
• Monitorar regularmente a situação do CPF.
Essas práticas contribuem para fortalecer a confiança das instituições financeiras e podem favorecer futuras análises de crédito.
Estratégias para sair das dívidas
Especialistas recomendam que consumidores endividados adotem uma estratégia organizada para recuperar o equilíbrio financeiro.
O primeiro passo é negociar diretamente com credores. Em muitos casos, empresas e instituições financeiras oferecem descontos, parcelamentos diferenciados e condições especiais para quem demonstra interesse em quitar os débitos.
Outra orientação é priorizar o pagamento das dívidas com juros mais elevados. Dessa forma, o consumidor reduz a velocidade de crescimento do saldo devedor e consegue administrar melhor os compromissos restantes.
Quando o empréstimo pode ser uma alternativa
Em determinadas situações, um empréstimo com custo menor pode ajudar na reorganização financeira. A estratégia consiste em substituir dívidas mais caras por uma modalidade com juros reduzidos.
No entanto, especialistas alertam que é fundamental avaliar o Custo Efetivo Total (CET) antes da contratação. O valor reúne todos os encargos da operação e permite comparar diferentes ofertas de forma mais precisa.
Crédito para negativados ganha espaço
Enquanto bancos tradicionais costumam adotar critérios mais rígidos para concessão de crédito, fintechs vêm ampliando sua participação no mercado ao oferecer análises que vão além do score tradicional.
Essas empresas utilizam modelos próprios de avaliação e consideram diversos fatores do perfil financeiro do solicitante antes de tomar uma decisão.
Apesar das alternativas disponíveis, a aprovação continua sujeita à análise de crédito e às políticas de cada instituição.
Como evitar golpes financeiros
O crescimento das plataformas digitais também trouxe aumento nas tentativas de fraude. Antes de contratar qualquer empréstimo, especialistas recomendam atenção a alguns pontos essenciais:
• Verificar se a empresa possui autorização ou vínculo com instituições regulamentadas;
• Confirmar a situação do CNPJ;
• Desconfiar de cobranças antecipadas;
• Avaliar a reputação da empresa em plataformas de atendimento ao consumidor;
• Conferir todas as informações sobre juros e custos da operação;
• Utilizar apenas canais oficiais.
A orientação é nunca realizar pagamentos prévios para liberação de crédito, prática frequentemente associada a golpes.
Educação financeira é a principal aliada
Mais do que encontrar crédito, especialistas reforçam que a educação financeira continua sendo a ferramenta mais eficiente para evitar o superendividamento.
Controlar gastos, criar uma reserva de emergência, acompanhar regularmente as finanças e buscar orientação especializada são medidas que podem fazer a diferença para quem deseja recuperar a estabilidade econômica e evitar novas dificuldades no futuro.