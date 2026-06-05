As intervenções na ciclovia da Avenida Cruzeiro do Sul avançam no bairro Nova Piracicaba. A iniciativa, comandada pela Prefeitura de Piracicaba, promete uma transformação visual e estrutural no Parque Linear, mas o ritmo e a magnitude dos trabalhos já acendem debates entre os frequentadores da região.

A execução do projeto está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (Semozarl), que busca dar uma nova cara a um dos pontos mais movimentados da cidade.

O que muda na rotina do Parque Linear?

A revitalização não se limita apenas a quem anda de bicicleta. O planejamento estratégico da administração municipal prevê mudanças significativas no fluxo e na infraestrutura do local: