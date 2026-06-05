As intervenções na ciclovia da Avenida Cruzeiro do Sul avançam no bairro Nova Piracicaba. A iniciativa, comandada pela Prefeitura de Piracicaba, promete uma transformação visual e estrutural no Parque Linear, mas o ritmo e a magnitude dos trabalhos já acendem debates entre os frequentadores da região.
A execução do projeto está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (Semozarl), que busca dar uma nova cara a um dos pontos mais movimentados da cidade.
O que muda na rotina do Parque Linear?
A revitalização não se limita apenas a quem anda de bicicleta. O planejamento estratégico da administração municipal prevê mudanças significativas no fluxo e na infraestrutura do local:
- Acesso e lazer Náutico: Instalação de piso intertravado no término da avenida para organizar o estacionamento de barcos e melhorar a descida de embarcações até o Rio Piracicaba.
- Segurança de pedestres: Implementação de faixas elevadas para travessia, priorizando quem circula a pé.
- Pista totalmente renovada: Finalização da ciclovia com a aplicação de uma nova camada de concreto reforçado.
VEJA MAIS:
- VÍDEO: Briga acaba com homem esfaqueado em Piracicaba
- Cavalo morre atingido por caminhão entre Piracicaba e Saltinho
- Prazo para inscrição no Enem 2026 termina nesta sexta-feira (5)
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Raio-X dos trabalhos e bastidores financeiros
Atualmente, as equipes operacionais concentram esforços na remoção das antigas placas de concreto deterioradas e na estruturação do solo. O processo envolve nivelamento, compactação, aplicação de brita, lona protetora e malha de ferro. Essa nova fase ocorre após as etapas iniciais de hidrojateamento e demolição dos trechos mais críticos, que começaram em março deste ano.
Origem dos Recursos: O custo total da modernização está estimado em R$ 854 mil. Essa verba provém de um convênio de R$ 1 milhão assinado em 2025 pelo prefeito Helinho Zanatta junto ao Governo do Estado de São Paulo, por meio do FID.
Entenda o papel do FID no projeto
O Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), gerido pela Secretaria da Justiça e Cidadania paulista, é a engrenagem financeira por trás da obra. Esse fundo é composto por recursos destinados a reparar impactos coletivos na sociedade.
O dinheiro do FID pode ser pleiteado tanto por prefeituras e órgãos públicos quanto por entidades da sociedade civil e ONGs sem fins lucrativos. O foco principal é o patrocínio de melhorias ligadas à preservação ambiental, proteção do consumidor e resgate de patrimônios históricos, turísticos e paisagísticos.