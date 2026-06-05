05 de junho de 2026
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MUDANÇA

Prefeitura avança com obras na Cruzeiro do Sul; veja o que muda

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
As intervenções na ciclovia da Avenida Cruzeiro do Sul avançam no bairro Nova Piracicaba.
As intervenções na ciclovia da Avenida Cruzeiro do Sul avançam no bairro Nova Piracicaba.

As intervenções na ciclovia da Avenida Cruzeiro do Sul avançam no bairro Nova Piracicaba. A iniciativa, comandada pela Prefeitura de Piracicaba, promete uma transformação visual e estrutural no Parque Linear, mas o ritmo e a magnitude dos trabalhos já acendem debates entre os frequentadores da região.

A execução do projeto está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (Semozarl), que busca dar uma nova cara a um dos pontos mais movimentados da cidade.

O que muda na rotina do Parque Linear?

A revitalização não se limita apenas a quem anda de bicicleta. O planejamento estratégico da administração municipal prevê mudanças significativas no fluxo e na infraestrutura do local:

  • Acesso e lazer Náutico: Instalação de piso intertravado no término da avenida para organizar o estacionamento de barcos e melhorar a descida de embarcações até o Rio Piracicaba.
  • Segurança de pedestres: Implementação de faixas elevadas para travessia, priorizando quem circula a pé.
  • Pista totalmente renovada: Finalização da ciclovia com a aplicação de uma nova camada de concreto reforçado.

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Raio-X dos trabalhos e bastidores financeiros

Atualmente, as equipes operacionais concentram esforços na remoção das antigas placas de concreto deterioradas e na estruturação do solo. O processo envolve nivelamento, compactação, aplicação de brita, lona protetora e malha de ferro. Essa nova fase ocorre após as etapas iniciais de hidrojateamento e demolição dos trechos mais críticos, que começaram em março deste ano.

Origem dos Recursos: O custo total da modernização está estimado em R$ 854 mil. Essa verba provém de um convênio de R$ 1 milhão assinado em 2025 pelo prefeito Helinho Zanatta junto ao Governo do Estado de São Paulo, por meio do FID.

Entenda o papel do FID no projeto

O Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), gerido pela Secretaria da Justiça e Cidadania paulista, é a engrenagem financeira por trás da obra. Esse fundo é composto por recursos destinados a reparar impactos coletivos na sociedade.

O dinheiro do FID pode ser pleiteado tanto por prefeituras e órgãos públicos quanto por entidades da sociedade civil e ONGs sem fins lucrativos. O foco principal é o patrocínio de melhorias ligadas à preservação ambiental, proteção do consumidor e resgate de patrimônios históricos, turísticos e paisagísticos.

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