04 de junho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Cinto travou e passageiro morreu afogado dentro do carro, no poço

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1 e Polícia Militar
Os Bombeiros encontraram a jovem vítima morta, dentro do carro
Os Bombeiros encontraram a jovem vítima morta, dentro do carro

  Após a prisão do motorista, os relatos foram dramáticos sobre a morte do jovem passageiro do veículo VW Gol que despencou no último domingo (31), em uma "cacimba escura" de uma estrada de terra em Limeira, na região de Piracicaba.

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 Entrou água pelo vidro, pelo teto e o veículo afundou inteiro. E o passageiro morreu ali, sentado no banco do carona, com o cinto de segurança travado no peito.

Os Bombeiros chegaram, mergulharam no poço caipira, mas já era tarde. Só às 15h30, uma hora e meia depois da queda, tiraram o corpo. Gelad e com os dedos ainda marcados na fivela do cinto que virou sentença de morte.

O jovem lutou e não teve ajuda

De acordo com as informações, a posição do corpo mostra que a vítima tentou sair. Debaixo d’água, no desespero, puxou o cinto até o último segundo. Mas não conseguiu. Morreu lutando para respirar.

O carro ficou submerso e o acidente inusitado se tornou fatal. A polícia investiga.

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