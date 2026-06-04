Entrou água pelo vidro, pelo teto e o veículo afundou inteiro. E o passageiro morreu ali, sentado no banco do carona, com o cinto de segurança travado no peito.

Após a prisão do motorista, os relatos foram dramáticos sobre a morte do jovem passageiro do veículo VW Gol que despencou no último domingo (31), em uma "cacimba escura" de uma estrada de terra em Limeira, na região de Piracicaba.

Os Bombeiros chegaram, mergulharam no poço caipira, mas já era tarde. Só às 15h30, uma hora e meia depois da queda, tiraram o corpo. Gelad e com os dedos ainda marcados na fivela do cinto que virou sentença de morte.

O jovem lutou e não teve ajuda

De acordo com as informações, a posição do corpo mostra que a vítima tentou sair. Debaixo d’água, no desespero, puxou o cinto até o último segundo. Mas não conseguiu. Morreu lutando para respirar.