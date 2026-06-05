Uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) resultou na apreensão de 810 maços de cigarros de origem paraguaia na tarde desta quinta-feira (4), em Piracicaba. A ocorrência foi registrada na Avenida Jules Rimet, no bairro Nossa Senhora de Fátima.
Durante patrulhamento de rotina pela região, os agentes suspeitaram da atitude de um motociclista que carregava uma mochila. Ao realizarem a abordagem, os guardas constataram que o homem transportava uma grande quantidade de cigarros fabricados no Paraguai.
Abordagem revelou irregularidades
Além da carga apreendida, os agentes verificaram que o suspeito não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A fiscalização também resultou na retenção de outros itens que estavam em posse do abordado.
Entre os materiais apreendidos estavam:
- 810 maços de cigarros fabricados no Paraguai;
- Uma motocicleta;
- Um aparelho celular;
- Uma máquina de cartão.
VEJA MAIS:
- VÍDEO: Briga acaba com homem esfaqueado em Piracicaba
- Cavalo morre atingido por caminhão entre Piracicaba e Saltinho
- Prazo para inscrição no Enem 2026 termina nesta sexta-feira (5)
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Caso foi encaminhado à delegacia
Após a ocorrência, o homem foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. O material foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.
Depois de ser ouvido, o suspeito foi liberado. A carga apreendida permaneceu à disposição da Justiça para continuidade das investigações.
Combate ao comércio irregular
A entrada e comercialização de cigarros estrangeiros sem a devida regularização fiscal são alvo constante de operações das forças de segurança. Além dos prejuízos econômicos, o comércio ilegal pode dificultar o controle da procedência dos produtos vendidos à população.
A apreensão reforça as ações de fiscalização realizadas em Piracicaba para combater o transporte e a distribuição de mercadorias de origem irregular.