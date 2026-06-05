Uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) resultou na apreensão de 810 maços de cigarros de origem paraguaia na tarde desta quinta-feira (4), em Piracicaba. A ocorrência foi registrada na Avenida Jules Rimet, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

Durante patrulhamento de rotina pela região, os agentes suspeitaram da atitude de um motociclista que carregava uma mochila. Ao realizarem a abordagem, os guardas constataram que o homem transportava uma grande quantidade de cigarros fabricados no Paraguai.

Abordagem revelou irregularidades

Além da carga apreendida, os agentes verificaram que o suspeito não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A fiscalização também resultou na retenção de outros itens que estavam em posse do abordado.