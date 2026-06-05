05 de junho de 2026
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CENA INUSITADA

Onça-parda é flagrada em árvore de bairro residencial

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Redes Sociais
A operação foi concluída com sucesso, sem registro de incidentes envolvendo moradores ou profissionais que participaram da ocorrência.
A operação foi concluída com sucesso, sem registro de incidentes envolvendo moradores ou profissionais que participaram da ocorrência.

Uma onça-parda foi encontrada na manhã desta quinta-feira (4) sobre uma árvore em uma área residencial de Birigui, no interior de São Paulo, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. A presença do animal chamou a atenção dos moradores e gerou preocupação entre quem vive na região.

O felino foi visto em uma árvore localizada na Rua Alderico Rosaboni, no Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri. Ao perceberem a presença da onça, moradores acionaram os bombeiros para garantir a segurança de todos e do próprio animal.

Resgate mobilizou equipes especializadas

Quando os socorristas chegaram ao local, a onça-parda continuava sobre o tronco da árvore. As equipes realizaram o resgate utilizando técnicas apropriadas para evitar ferimentos e reduzir o estresse do animal.

A operação foi concluída com sucesso, sem registro de incidentes envolvendo moradores ou profissionais que participaram da ocorrência.

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Animal passará por avaliação

Após a captura, a onça foi encaminhada para análise veterinária e acompanhamento de especialistas em fauna silvestre. O objetivo é verificar as condições de saúde do animal antes de definir os próximos passos.

A expectativa é que, após a avaliação, o felino seja devolvido à natureza em uma área adequada e segura para sua sobrevivência.

Aparições em áreas urbanas preocupam

Especialistas alertam que o aparecimento de animais silvestres em bairros residenciais pode estar relacionado a fatores como a expansão urbana e a redução de áreas naturais. Em busca de alimento, abrigo ou durante deslocamentos, espécies como a onça-parda podem acabar se aproximando de regiões habitadas.

Nesses casos, a orientação é manter distância, evitar qualquer tentativa de aproximação e acionar imediatamente os órgãos responsáveis para realizar o manejo adequado.

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