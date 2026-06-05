Uma onça-parda foi encontrada na manhã desta quinta-feira (4) sobre uma árvore em uma área residencial de Birigui, no interior de São Paulo, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. A presença do animal chamou a atenção dos moradores e gerou preocupação entre quem vive na região.

O felino foi visto em uma árvore localizada na Rua Alderico Rosaboni, no Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri. Ao perceberem a presença da onça, moradores acionaram os bombeiros para garantir a segurança de todos e do próprio animal.

Resgate mobilizou equipes especializadas

Quando os socorristas chegaram ao local, a onça-parda continuava sobre o tronco da árvore. As equipes realizaram o resgate utilizando técnicas apropriadas para evitar ferimentos e reduzir o estresse do animal.