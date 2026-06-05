Uma onça-parda foi encontrada na manhã desta quinta-feira (4) sobre uma árvore em uma área residencial de Birigui, no interior de São Paulo, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. A presença do animal chamou a atenção dos moradores e gerou preocupação entre quem vive na região.
O felino foi visto em uma árvore localizada na Rua Alderico Rosaboni, no Núcleo Habitacional Thereza Maria Barbieri. Ao perceberem a presença da onça, moradores acionaram os bombeiros para garantir a segurança de todos e do próprio animal.
Resgate mobilizou equipes especializadas
Quando os socorristas chegaram ao local, a onça-parda continuava sobre o tronco da árvore. As equipes realizaram o resgate utilizando técnicas apropriadas para evitar ferimentos e reduzir o estresse do animal.
A operação foi concluída com sucesso, sem registro de incidentes envolvendo moradores ou profissionais que participaram da ocorrência.
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Animal passará por avaliação
Após a captura, a onça foi encaminhada para análise veterinária e acompanhamento de especialistas em fauna silvestre. O objetivo é verificar as condições de saúde do animal antes de definir os próximos passos.
A expectativa é que, após a avaliação, o felino seja devolvido à natureza em uma área adequada e segura para sua sobrevivência.
Aparições em áreas urbanas preocupam
Especialistas alertam que o aparecimento de animais silvestres em bairros residenciais pode estar relacionado a fatores como a expansão urbana e a redução de áreas naturais. Em busca de alimento, abrigo ou durante deslocamentos, espécies como a onça-parda podem acabar se aproximando de regiões habitadas.
Nesses casos, a orientação é manter distância, evitar qualquer tentativa de aproximação e acionar imediatamente os órgãos responsáveis para realizar o manejo adequado.