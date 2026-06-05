A saída foi confirmada pela Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), poucas horas depois do encerramento do julgamento relacionado à morte de Henry Borel, ocorrida em 2021.

A decisão que encerrou um dos casos criminais de maior repercussão do país voltou a provocar debates sobre justiça e responsabilidade. Após receber perdão judicial, Monique Medeiros deixou a Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, na zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (5).

O Tribunal do Júri concluiu a análise do caso durante a madrugada. Os jurados entenderam que Monique teve responsabilidade por tortura por omissão, mas afastaram a acusação de homicídio doloso, reclassificando o crime para homicídio culposo.

Apesar do reconhecimento da conduta, a Justiça aplicou o perdão judicial, mecanismo previsto na legislação brasileira que permite ao magistrado deixar de impor pena em situações consideradas excepcionais.

Já o ex-vereador Jairinho, identificado como principal responsável pelas agressões que levaram à morte da criança, foi condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão. O Conselho de Sentença o considerou culpado por homicídio duplamente qualificado e por um dos crimes de tortura analisados durante o processo.

O que significa o perdão judicial na prática?