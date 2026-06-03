O deputado estadual Alex Madureira realizou, nesta terça-feira, uma vistoria técnica nas obras de modernização da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba. Acompanhado por Roger Pêgas, Superintendente Rodoviário da ARTESP (Agência Reguladora de Serviços de Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), e por representantes da concessionária Eixo SP, o parlamentar acompanhou os preparativos finais para uma importante etapa do projeto: a liberação total do tráfego de veículos no eixo central da rodovia, prevista para ocorrer até o final da próxima semana.

A liberação vai abranger os trechos que cortam os bairros de Santa Terezinha e Parque Piracicaba/Balbo. Com a abertura do trânsito na pista principal, milhares de motoristas que utilizam o corredor viário diariamente já poderão usufruir das melhorias em segurança e fluidez, enquanto as equipes da concessionária realizam os trabalhos de acabamento e a conclusão definitiva do entorno das obras para a futura inauguração oficial.

Com um investimento que ultrapassa a marca de R$ 30 milhões, o projeto executado pela Eixo SP contempla a construção de dois grandes dispositivos em desnível: um viaduto no quilômetro 169, na região de Santa Terezinha (próximo ao Posto Bigaton), e outro no quilômetro 171+400, no Parque Piracicaba/Balbo. O pacote de intervenções inclui também novas alças de acesso, reformulação das rotatórias, sinalização totalmente revitalizada e adequações viárias projetadas para reduzir gargalos e proteger motoristas, motociclistas e pedestres.