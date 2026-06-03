Reconhecida como uma das principais universidades do Brasil nas áreas de ciências agrárias, ambientais e de pesquisa aplicada ao agronegócio, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, realiza ao longo de 2026 uma programação especial em comemoração aos seus 125 anos.
A instituição, que integra a Universidade de São Paulo (USP), reúne eventos científicos, culturais e institucionais voltados à comunidade acadêmica e ao público externo, reforçando sua tradição histórica e seu protagonismo na formação de profissionais e pesquisadores que atuam em todo o país.
Entre as atividades ainda previstas para este ano está a roda de conversa “Caminhos da Longevidade”, marcada para o dia 10 de junho. Já em 18 de junho ocorre o evento “Silvicultura em Perspectiva: Inovações do Presente para o Futuro”, em comemoração aos 30 anos do Grupo Florestal Monte Olimpo. No dia seguinte, 19 de junho, a Esalq sediará o “USP Food Safety Forum”, voltado à segurança dos alimentos e inovação no setor.
A programação cultural também segue ao longo do segundo semestre com novas edições do “Domingo Cultural na Esalq”, previstas para os dias 28 de junho, 26 de julho, 30 de agosto, 27 de setembro, 25 de outubro e 29 de novembro. Os eventos promovem atividades gratuitas de lazer, cultura e integração da comunidade com o campus universitário.
Entre os destaques acadêmicos do calendário estão ainda o workshop “Digestão in Vitro: Teoria e Prática”, em 3 de agosto; a tradicional “21ª Feira de Carreiras”, marcada para 19 de agosto; o evento “MIRA - Marketing: inovação, relações e autenticidade & COMA”, em 3 de setembro; e o “ConexãoLES Day | Universidade e Sociedade”, no dia 23 de setembro.
Outro evento previsto é o “Business Day”, agendado para 20 de outubro, aproximando estudantes, pesquisadores e empresas em debates sobre inovação, mercado e empreendedorismo. Fundada em 1901, a Esalq é considerada uma referência internacional em ensino, pesquisa e extensão universitária. Ao longo de mais de um século, a instituição ajudou a impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico do agronegócio brasileiro, consolidando a USP entre as universidades mais respeitadas da América Latina.
A marca oficial criada para identificar as celebrações dos 125 anos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz foi apresentada à Congregação no mês de dezembro de 2025. O selo comemorativo sintetiza visualmente a trajetória de mais de um século da instituição, e foi inspirado na fachada superior do Edifício Central do Campus Luiz de Queiroz.
A partir do lançamento da identidade comemorativa ao Jubileu Secular de Prata, deu-se início à mobilização para divulgar, nos meses seguintes, uma programação especial alusiva ao legado de Luiz de Queiroz e à projeção futura da Escola.