Reconhecida como uma das principais universidades do Brasil nas áreas de ciências agrárias, ambientais e de pesquisa aplicada ao agronegócio, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, realiza ao longo de 2026 uma programação especial em comemoração aos seus 125 anos.

A instituição, que integra a Universidade de São Paulo (USP), reúne eventos científicos, culturais e institucionais voltados à comunidade acadêmica e ao público externo, reforçando sua tradição histórica e seu protagonismo na formação de profissionais e pesquisadores que atuam em todo o país.

Entre as atividades ainda previstas para este ano está a roda de conversa “Caminhos da Longevidade”, marcada para o dia 10 de junho. Já em 18 de junho ocorre o evento “Silvicultura em Perspectiva: Inovações do Presente para o Futuro”, em comemoração aos 30 anos do Grupo Florestal Monte Olimpo. No dia seguinte, 19 de junho, a Esalq sediará o “USP Food Safety Forum”, voltado à segurança dos alimentos e inovação no setor.