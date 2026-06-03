O feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (04/06), e o ponto facultativo decretado para sexta-feira (05/06) vão alterar o funcionamento de diversos serviços em Piracicaba. Enquanto repartições públicas terão atendimento suspenso, serviços essenciais e atrações de lazer seguirão operando normalmente.
Administração Pública
• Prefeitura de Piracicaba – Fechada nos dias 04 e 05/06.
• Câmara Municipal – Fechada nos dias 04 e 05/06.
• Ipasp – Fechado nos dias 04 e 05/06.
• Poupatempo Municipal – Fechado nos dias 04 e 05/06.
• Poupatempo Estadual – Fechado apenas na quinta-feira (04/06). O atendimento presencial retorna na sexta-feira (05/06).
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Transporte Público
No dia 04/06, as linhas do transporte coletivo funcionarão com horários de domingo e feriado. Exceções: • Linha 416 (Uninoroeste/TVS) e Linha 505 (Uninorte).
A loja da Pira Mobilidade estará fechada no feriado e reabre na sexta-feira (05/06).
Coleta de Lixo
• Funcionamento normal, conforme o cronograma habitual dos bairros.
Comércio e Bancos
• Comércio de rua e corredores comerciais: aberto das 9h às 16h na quinta-feira (04/06).
• Bancos: fechados na quinta-feira (04/06) e funcionamento normal na sexta-feira (05/06).
Shopping
• Lojas e quiosques: das 14h às 20h.
• Praça de Alimentação e Lazer: das 11h às 22h.
Saúde
Os serviços de urgência e emergência funcionam normalmente durante todo o período.
• UPAs (Unidades de Pronto Atendimento): 24 horas.
• Central de Ortopedia e Traumatologia (COT): 24 horas.
• Samu: atendimento pelo telefone 192.
• UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família): fechadas nos dias 04 e 05/06.
Assistência Social
Não haverá atendimento nos dias 04 e 05/06 nos seguintes serviços:
• CRAS Jardim São Paulo
• CRAS Piracicamirim
• CRAS Mário Dedini
• CRAS São José
• CRAS Vila Sônia
• CRAS Novo Horizonte
• CREAS
• Centro Pop
• Cadastro Único
• Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS)
Varejões e Feira Livre
Funcionam normalmente na quinta-feira (04/06):
• Varejão Vila Rezende – das 5h às 11h
• Varejão Primavera – das 14h às 19h
• Varejão Parque Piracicaba/Balbo – das 14h às 19h
• Feira Livre Vila Boyes – das 6h às 12h
Excepcionalmente, o Varejão Primeiro de Maio não funcionará no dia 04/06, retomando as atividades em 11/06, das 15h às 19h.
Mercado Municipal
• Aberto no feriado das 6h às 12h.
Parques e Lazer
• Zoológico Municipal – funcionamento normal.
• Paraíso das Crianças – funcionamento normal.
Parques Públicos:
• Parque da Rua do Porto – das 6h às 21h30
• Parque do Piracicamirim – das 6h às 21h
• Parque do Monte Líbano – das 6h às 21h
• Parque do Engenho Central – das 6h às 22h
• Estação da Paulista – das 5h às 20h
Museu da Água e Aquário
• Museu da Água – fechado no dia 04/06 e aberto normalmente nos dias 05, 06 e 07/06, das 9h às 17h.
• Aquário Municipal – fechado para manutenção.
Cultura
Fechados:
• Secretaria Municipal de Cultura
• Centros Culturais Nhô Serra
• Centro Cultural Hugo Pedro Carradore
• Centro Cultural Antonio Pacheco
• Centro Cultural Maria Dirce
• Centro Cultural Isaíra Aparecida Barbosa (Zazá)
• SIHP (Armazém 8A)
Pinacoteca Municipal Miguel Dutra
• Aberta nos dias 04, 05, 06 e 07/06, das 9h às 17h.
Teatro Dr. Losso Netto
• Fechado nos dias 04, 05 e 06/06.
• Reabre em 07/06 com apresentação da Banda Sinfônica do Exército Brasileiro.
Teatro Erotídes de Campos
• Fechado de 04 a 07/06.
Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto
• Fechada.
Museu Prudente de Moraes
• Aberto nos dias 04, 05 e 06/06, das 10h às 14h.
• Fechado no domingo (07/06).
Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP)
• Fechado no dia 04/06.
• Aberto em 05/06, das 13h às 22h.
• Aberto em 06 e 07/06, das 13h às 17h.
Salão Internacional de Humor
• Fechado.
Turismo
• Pedalinho – dias 04, 05, 06 e 07/06, das 10h às 18h.
• Trenzinho Turístico – dias 04, 05, 06 e 07/06, das 10h às 18h.
• Passeio de Barco – dias 04, 05, 06 e 07/06, das 9h às 18h.
• Feira de Artesanato da Rua do Porto – dias 04, 05, 06 e 07/06, das 10h às 17h.
• Casa do Artesão do Engenho Central – dias 04, 05, 06 e 07/06, das 10h às 17h.
• Complexo Gastronômico da Rua do Porto – dias 04, 05, 06 e 07/06, das 10h30 às 18h.
• Elevador Alto do Mirante – fechado para manutenção.
Telefones Úteis (24 horas)
• Guarda Civil Municipal – 153
• Pelotão Ambiental – 153
• Defesa Civil – 199
• Polícia Militar – 190
• Polícia Civil – 197
• Corpo de Bombeiros – 193
• Polícia Rodoviária – (19) 3424-2872
• CPFL – 0800 010 1010