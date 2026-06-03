03 de junho de 2026
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Confira o que abre e fecha em Piracicaba no feriado

Por Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 4 min
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Reprodução
O feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (04/06), e o ponto facultativo decretado para sexta-feira (05/06) vão alterar o funcionamento de diversos serviços na cidade.
O feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (04/06), e o ponto facultativo decretado para sexta-feira (05/06) vão alterar o funcionamento de diversos serviços na cidade.

O feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (04/06), e o ponto facultativo decretado para sexta-feira (05/06) vão alterar o funcionamento de diversos serviços em Piracicaba. Enquanto repartições públicas terão atendimento suspenso, serviços essenciais e atrações de lazer seguirão operando normalmente.

Administração Pública

• Prefeitura de Piracicaba – Fechada nos dias 04 e 05/06.
• Câmara Municipal – Fechada nos dias 04 e 05/06.
• Ipasp – Fechado nos dias 04 e 05/06.
• Poupatempo Municipal – Fechado nos dias 04 e 05/06.
• Poupatempo Estadual – Fechado apenas na quinta-feira (04/06). O atendimento presencial retorna na sexta-feira (05/06).

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Transporte Público

No dia 04/06, as linhas do transporte coletivo funcionarão com horários de domingo e feriado. Exceções: • Linha 416 (Uninoroeste/TVS) e Linha 505 (Uninorte).

A loja da Pira Mobilidade estará fechada no feriado e reabre na sexta-feira (05/06).

Coleta de Lixo

• Funcionamento normal, conforme o cronograma habitual dos bairros.

Comércio e Bancos

• Comércio de rua e corredores comerciais: aberto das 9h às 16h na quinta-feira (04/06).

• Bancos: fechados na quinta-feira (04/06) e funcionamento normal na sexta-feira (05/06).

Shopping

• Lojas e quiosques: das 14h às 20h.

• Praça de Alimentação e Lazer: das 11h às 22h.

Saúde

Os serviços de urgência e emergência funcionam normalmente durante todo o período.

• UPAs (Unidades de Pronto Atendimento): 24 horas.

• Central de Ortopedia e Traumatologia (COT): 24 horas.

• Samu: atendimento pelo telefone 192.

• UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família): fechadas nos dias 04 e 05/06.

Assistência Social

Não haverá atendimento nos dias 04 e 05/06 nos seguintes serviços:

• CRAS Jardim São Paulo

• CRAS Piracicamirim

• CRAS Mário Dedini

• CRAS São José

• CRAS Vila Sônia

• CRAS Novo Horizonte

• CREAS

• Centro Pop

• Cadastro Único

• Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS)

Varejões e Feira Livre

Funcionam normalmente na quinta-feira (04/06):

• Varejão Vila Rezende – das 5h às 11h

• Varejão Primavera – das 14h às 19h

• Varejão Parque Piracicaba/Balbo – das 14h às 19h

• Feira Livre Vila Boyes – das 6h às 12h

Excepcionalmente, o Varejão Primeiro de Maio não funcionará no dia 04/06, retomando as atividades em 11/06, das 15h às 19h.

Mercado Municipal

• Aberto no feriado das 6h às 12h.

Parques e Lazer

• Zoológico Municipal – funcionamento normal.

• Paraíso das Crianças – funcionamento normal.

Parques Públicos:

• Parque da Rua do Porto – das 6h às 21h30

• Parque do Piracicamirim – das 6h às 21h

• Parque do Monte Líbano – das 6h às 21h

• Parque do Engenho Central – das 6h às 22h

• Estação da Paulista – das 5h às 20h

Museu da Água e Aquário

• Museu da Água – fechado no dia 04/06 e aberto normalmente nos dias 05, 06 e 07/06, das 9h às 17h.

• Aquário Municipal – fechado para manutenção.

Cultura

Fechados:

• Secretaria Municipal de Cultura

• Centros Culturais Nhô Serra

• Centro Cultural Hugo Pedro Carradore

• Centro Cultural Antonio Pacheco

• Centro Cultural Maria Dirce

• Centro Cultural Isaíra Aparecida Barbosa (Zazá)

• SIHP (Armazém 8A)

Pinacoteca Municipal Miguel Dutra

• Aberta nos dias 04, 05, 06 e 07/06, das 9h às 17h.

Teatro Dr. Losso Netto

• Fechado nos dias 04, 05 e 06/06.

• Reabre em 07/06 com apresentação da Banda Sinfônica do Exército Brasileiro.

Teatro Erotídes de Campos

• Fechado de 04 a 07/06.

Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto

• Fechada.

Museu Prudente de Moraes

• Aberto nos dias 04, 05 e 06/06, das 10h às 14h.

• Fechado no domingo (07/06).

Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP)

• Fechado no dia 04/06.

• Aberto em 05/06, das 13h às 22h.

• Aberto em 06 e 07/06, das 13h às 17h.

Salão Internacional de Humor

• Fechado.

Turismo

• Pedalinho – dias 04, 05, 06 e 07/06, das 10h às 18h.

• Trenzinho Turístico – dias 04, 05, 06 e 07/06, das 10h às 18h.

• Passeio de Barco – dias 04, 05, 06 e 07/06, das 9h às 18h.

• Feira de Artesanato da Rua do Porto – dias 04, 05, 06 e 07/06, das 10h às 17h.

• Casa do Artesão do Engenho Central – dias 04, 05, 06 e 07/06, das 10h às 17h.

• Complexo Gastronômico da Rua do Porto – dias 04, 05, 06 e 07/06, das 10h30 às 18h.

• Elevador Alto do Mirante – fechado para manutenção.

Telefones Úteis (24 horas)

• Guarda Civil Municipal – 153

• Pelotão Ambiental – 153

• Defesa Civil – 199

• Polícia Militar – 190

• Polícia Civil – 197

• Corpo de Bombeiros – 193

• Polícia Rodoviária – (19) 3424-2872

• CPFL – 0800 010 1010

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