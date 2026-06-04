A Ghost Rider, que será a maior e mais rápida montanha-russa de lançamento da América Latina, iniciou sua fase de testes operacionais. A nova etapa marca um importante avanço na construção do Cacau Park, parque temático da Cacau Show que será inaugurado em 2027, em Itu - a menos de 80 km de Piracicaba.

Desenvolvida pela fabricante holandesa Vekoma, uma das líderes mundiais em atrações de alta performance, a Ghost Rider possui 55 metros de altura, alcança velocidade máxima de 120 km/h e já teve sua estrutura metálica e trilhos concluídos. Agora, a atração passa por uma série de avaliações técnicas conduzidas por equipes especializadas e engenheiros internacionais.



Nesta etapa, os testes são realizados em velocidades reduzidas e sem passageiros. O objetivo é calibrar os sistemas da atração, validar o funcionamento dos equipamentos e permitir a adaptação gradual entre rodas, trilhos e componentes mecânicos. Ao longo dos próximos meses, as avaliações serão intensificadas progressivamente até que a montanha-russa alcance suas condições operacionais completas.



O processo é fundamental para validar todos os sistemas da atração, incluindo aceleração, frenagem, estabilidade e segurança operacional em diferentes condições de funcionamento.



"A Ghost Rider representa exatamente o que queremos entregar com o Cacau Park: uma experiência de padrão internacional, capaz de surpreender e emocionar nossos visitantes. Iniciar os testes dessa atração é um momento muito importante para o projeto e mostra que estamos avançando de forma consistente rumo à inauguração", afirma Alê Costa, fundador e CEO da Cacau Show.



Com investimento estimado em R$ 2 bilhões, o Cacau Park está sendo construído em uma área de aproximadamente 7 milhões de metros quadrados e contará com mais de 70 atrações, incluindo 52 brinquedos, além de shopping a céu aberto e dois hotéis com 1.330 quartos. O complexo foi concebido para receber até 50 mil visitantes por dia e tem expectativa de atrair cerca de 3 milhões de pessoas por ano.



Dividido em cinco áreas temáticas inspiradas no universo do cacau, Fantástica Floresta do Cacau, Aventura Maia, Vila laCreme, Fábrica Show e Terra dos Sonhos, o empreendimento deve consolidar o interior paulista como um importante destino turístico nacional e internacional, além de gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos.