Pacientes da rede pública de saúde de Piracicaba e de municípios da microrregião estão sendo beneficiados por uma ação que busca reduzir drasticamente a espera por exames de imagem. Instalada no estacionamento do Shopping Piracicaba, a Carreta do SUS realiza tomografias gratuitas e tem como principal objetivo zerar a fila de pacientes que aguardam pelo procedimento no Sistema Único de Saúde (SUS).
A iniciativa integra um programa federal voltado à ampliação do acesso a exames especializados e segue em funcionamento até o dia 19 de junho. A expectativa é realizar aproximadamente 1.400 tomografias durante o período.
Atendimento beneficia seis cidades
Além de Piracicaba, a ação contempla pacientes dos municípios de São Pedro, Charqueada, Rio das Pedras, Mombuca e Iracemápolis. O atendimento é destinado exclusivamente a pessoas que já possuem solicitação médica registrada no sistema público de saúde.
Os pacientes não precisam procurar diretamente a carreta para agendar o exame. O chamamento é feito pelas equipes responsáveis, que entram em contato com aqueles que já estão cadastrados e aguardam atendimento.
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Objetivo é reduzir a espera por exames
A tomografia é um dos exames mais importantes para o diagnóstico e acompanhamento de diversas doenças, permitindo avaliações detalhadas de órgãos, tecidos e estruturas internas do corpo.
Com a unidade móvel, a proposta é ampliar rapidamente a capacidade de atendimento da rede pública e acelerar a realização de exames que, em muitos casos, são fundamentais para a definição de tratamentos médicos.
Exames realizados sem custo
Na carreta são realizados exames de tomografia sem contraste, incluindo procedimentos de crânio, tórax, abdômen e pelve.
O serviço atende pacientes de todas as faixas etárias e não exige preparo especial. Não há necessidade de jejum nem de interrupção de medicamentos de uso contínuo, o que facilita o comparecimento dos pacientes convocados.
Atendimento até 19 de junho
Os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também está previsto um atendimento extraordinário no sábado, dia 6, para ampliar a capacidade de realização dos procedimentos.
A estrutura instalada no Shopping Piracicaba foi planejada para oferecer agilidade e conforto aos usuários, contribuindo para reduzir a demanda reprimida da região.
Resultados digitais em até 48 horas
Após a realização do exame, cada paciente recebe um protocolo contendo um QR Code para acesso digital aos resultados.
Por meio da ferramenta, médicos e pacientes podem consultar imagens e laudos de forma online. A previsão é que os documentos fiquem disponíveis em até 48 horas úteis após o procedimento, dispensando a necessidade de impressão.
Com a expectativa de atender cerca de 1.400 pessoas em menos de um mês, a ação representa um reforço importante para a saúde pública regional e pode significar o fim da fila de espera por tomografias em diversos municípios da microrregião de Piracicaba.