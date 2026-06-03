Pacientes da rede pública de saúde de Piracicaba e de municípios da microrregião estão sendo beneficiados por uma ação que busca reduzir drasticamente a espera por exames de imagem. Instalada no estacionamento do Shopping Piracicaba, a Carreta do SUS realiza tomografias gratuitas e tem como principal objetivo zerar a fila de pacientes que aguardam pelo procedimento no Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa integra um programa federal voltado à ampliação do acesso a exames especializados e segue em funcionamento até o dia 19 de junho. A expectativa é realizar aproximadamente 1.400 tomografias durante o período.

Atendimento beneficia seis cidades