24 de junho de 2026
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TRÂNSITO PARADO

Batida entre caminhões interdita SP-304 na região de Piracicaba

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Artesp
Apesar do impacto da ocorrência, as duas pessoas envolvidas sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico.
Apesar do impacto da ocorrência, as duas pessoas envolvidas sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico.

Uma colisão envolvendo dois caminhões provocou a interdição temporária da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em São Pedro, na manhã desta segunda-feira (22). O acidente mobilizou equipes de emergência e causou lentidão no trânsito durante o período de bloqueio da via.

Apesar do impacto da ocorrência, as duas pessoas envolvidas sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico.

Rodovia ficou totalmente interditada

O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã, na altura do quilômetro 200 da SP-304. Com a colisão, os dois sentidos da rodovia precisaram ser bloqueados temporariamente para garantir a segurança dos motoristas e permitir o trabalho das equipes de atendimento.

Durante a operação, o trânsito registrou congestionamento e lentidão, principalmente no sentido oeste da pista.

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Tráfego foi liberado após remoção dos veículos

A normalização da circulação ocorreu depois que um dos caminhões foi retirado da faixa de rolamento e levado para o acostamento.

Com a liberação parcial da pista e a conclusão dos procedimentos iniciais, o fluxo de veículos voltou gradualmente ao normal.

Equipes atuaram no atendimento da ocorrência

Profissionais da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária responsável pela administração do trecho estiveram no local para realizar a sinalização, controlar o tráfego e prestar apoio aos envolvidos.

As circunstâncias que levaram à colisão frontal ainda serão analisadas pelas autoridades competentes.

Acidente causou reflexos no trânsito da região

Motoristas que utilizavam a Rodovia Geraldo de Barros nas primeiras horas do dia enfrentaram filas e atrasos devido à interdição temporária.

A orientação para os condutores é manter atenção redobrada ao trafegar pelo trecho e respeitar a sinalização, especialmente em períodos de maior movimento nas rodovias da região.

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