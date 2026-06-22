Uma colisão envolvendo dois caminhões provocou a interdição temporária da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em São Pedro, na manhã desta segunda-feira (22). O acidente mobilizou equipes de emergência e causou lentidão no trânsito durante o período de bloqueio da via.

Apesar do impacto da ocorrência, as duas pessoas envolvidas sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico.

Rodovia ficou totalmente interditada

O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã, na altura do quilômetro 200 da SP-304. Com a colisão, os dois sentidos da rodovia precisaram ser bloqueados temporariamente para garantir a segurança dos motoristas e permitir o trabalho das equipes de atendimento.