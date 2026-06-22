Segundo o boletim de ocorrência, a bebê foi levada pela mãe à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Rezende já sem sinais vitais. A equipe médica constatou a morte da criança e acionou a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil.

Uma bebê de 5 meses foi encontrada morta na tarde de domingo (21) no bairro Mário Dedini, em Piracicaba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e será investigado.

Em depoimento, a mãe afirmou que saiu para uma festa durante a madrugada e retornou para casa por volta das 6h. De acordo com seu relato, a bebê estava consciente e havia sido alimentada quando foi buscada no quarto onde permaneceu sob os cuidados de familiares.

Ainda segundo a mãe, ela e a filha dormiram na mesma cama. Por volta das 13h30, ao acordar, percebeu que a criança não reagia. A bebê foi então levada à unidade de saúde, onde o óbito foi confirmado.

A Polícia Civil solicitou exame necroscópico para determinar a causa da morte. A investigação ficará a cargo do distrito policial responsável pela área.