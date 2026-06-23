Uma cena de violência extrema assustou moradores do bairro Algodoal, em Piracicaba, na noite desta terça-feira (23). Um homem de aproximadamente 39 anos foi encontrado morto dentro de um córrego após, supostamente, ser alvo de um brutal ataque.
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Segundo relatos de testemunhas, dois homens teriam cercado a vítima e desferido várias pauladas. Após a agressão, o corpo teria sido jogado no córrego e abandonado no local.
Quando a Polícia Militar chegou, encontrou a vítima já sem vida. A área foi isolada para o trabalho da perícia, que busca esclarecer exatamente como ocorreu o crime.
Informações preliminares apontam que o homem seria usuário de drogas, mas a possível relação desse fato com o homicídio ainda será investigada pela Polícia Civil.
Equipes da Polícia Científica realizaram os levantamentos técnicos acompanhadas pelo delegado de plantão, que iniciou as diligências para identificar os responsáveis pela execução.
Após a perícia, o corpo foi removido por uma funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que poderão ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte.
A Polícia Civil segue investigando o caso para descobrir a motivação do crime e localizar os autores dessa morte violenta que abalou a região.