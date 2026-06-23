Uma cena de violência extrema assustou moradores do bairro Algodoal, em Piracicaba, na noite desta terça-feira (23). Um homem de aproximadamente 39 anos foi encontrado morto dentro de um córrego após, supostamente, ser alvo de um brutal ataque.

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Segundo relatos de testemunhas, dois homens teriam cercado a vítima e desferido várias pauladas. Após a agressão, o corpo teria sido jogado no córrego e abandonado no local.