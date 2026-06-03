Um acidente quase virou morte nesta terça-feira (2) no Vale do Sol. Uma mulher de 40 anos foi prensada por um caminhão na Avenida Aureliano Fernandes de Araújo Neto e sofreu graves ferimentos.
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O casal estava calçando o caminhão quando o "monstro de ferro" desceu sozinho. Não deu tempo de correr. A mulher ficou prensada entre o caminhão e um GM Corsa parado na rua.
O grito de dor acordou o bairro.
O SAMU chegou rapidamente no local e achou a vítima presa, com a perna fraturada e gritando de dor Após a retirada do local, os socorristas encaminharam a vítima para a Santa Casa de Piracicaba.
O detalhes do caso estão sendo investigados pela polícia.