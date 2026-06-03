03 de junho de 2026
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GRAVE ACIDENTE

VÍDEO: Caminhão desce sozinho e prensa mulher em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
A mulher foi prensada pelo caminhão contra um veículo Corsa.
A mulher foi prensada pelo caminhão contra um veículo Corsa.

 Um acidente quase virou morte nesta terça-feira (2) no Vale do Sol. Uma mulher de 40 anos foi prensada por um caminhão na Avenida Aureliano Fernandes de Araújo Neto e sofreu graves ferimentos.

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O casal estava calçando o caminhão quando o "monstro de ferro" desceu sozinho. Não deu tempo de correr. A mulher ficou prensada entre o caminhão e um GM Corsa parado na rua.

O grito de dor acordou o bairro.

O SAMU chegou rapidamente no local e achou a vítima presa, com a perna fraturada e gritando de dor Após a retirada do local, os socorristas encaminharam a vítima para a Santa Casa de Piracicaba.

 O detalhes do caso estão sendo investigados pela polícia.

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