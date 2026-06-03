O lote afetado é composto por aproximadamente 374 mil garrafas de 500 mililitros, distribuídas no Distrito Federal, Goiás, Tocantins e em cidades do interior de São Paulo.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote da água mineral Crystal sem gás após a confirmação da presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em análises laboratoriais.

De acordo com informações da Anvisa, a contaminação foi identificada durante uma coleta de rotina realizada pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal. O resultado foi posteriormente confirmado por meio de uma contraprova laboratorial.

A orientação é para que consumidores que possuam unidades pertencentes ao lote interrompam imediatamente o consumo do produto. A empresa responsável disponibilizou canais de atendimento para esclarecimentos e procedimentos relacionados ao recolhimento. Os consumidores podem entrar em contato pelo telefone 0800 061 5000 ou pelo e-mail contato@brasal.com.br.

Segundo a empresa e a Anvisa, as evidências apuradas até o momento indicam que a ocorrência está restrita a esse lote específico. As investigações para identificar a origem da contaminação seguem em andamento.