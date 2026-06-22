A manhã de domingo (21) na Área de Lazer do Cecap, em Piracicaba, expôs o fim trágico de Lismar Santos de Jesus, 34. Padeiro, descrito como honesto e dedicado ao trabalho, ele foi sequestrado do quarto onde dormia e assassinado. O crime, segundo a Polícia Civil, foi uma vingança.
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Lismar dividia o quarto e o emprego em uma padaria com um colega, que havia sido demitido na sexta-feira (19). Inconformado, o ex-funcionário chamou dois homens, de 24 e 45 anos, para participar da ação. O grupo invadiu o dormitório de madrugada. Lismar não teve chance de defesa.
A vida interrompida pelo ódio
Enquanto Lismar dormia, o colega de quarto planejava a morte. O mesmo teto que abrigava o descanso após o turno na padaria virou o ponto de partida para o sequestro. Ele foi levado para a Área de Lazer do Cecap e executado.
Pessoas próximas afirmaram que Lismar era um homem reconhecido pela honestidade e pela dedicação. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira (22), às 17h, no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Familiares e amigos se despedem de um homem que, segundo relatos, trocava o pão pelo sustento e tinha no trabalho sua assinatura.
Dois suspeitos foram presos em flagrante. O homem apontado como mandante, ex-colega de quarto e de padaria de Lismar, segue foragido.
A polícia investiga o caso como homicídio qualificado, organização criminosa e sequestro. Uma demissão na sexta custou uma vida no domingo. E um enterro na segunda.