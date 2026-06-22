A manhã de domingo (21) na Área de Lazer do Cecap, em Piracicaba, expôs o fim trágico de Lismar Santos de Jesus, 34. Padeiro, descrito como honesto e dedicado ao trabalho, ele foi sequestrado do quarto onde dormia e assassinado. O crime, segundo a Polícia Civil, foi uma vingança.

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Lismar dividia o quarto e o emprego em uma padaria com um colega, que havia sido demitido na sexta-feira (19). Inconformado, o ex-funcionário chamou dois homens, de 24 e 45 anos, para participar da ação. O grupo invadiu o dormitório de madrugada. Lismar não teve chance de defesa.