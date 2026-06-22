24 de junho de 2026
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EM PIRACICABA

Honesto e trabalhador: Quem era o padeiro executado no Cecap

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil e redes sociais
O padeiro Lismar Santos de Jesus tinha apenas 34 anos.
O padeiro Lismar Santos de Jesus tinha apenas 34 anos.

  A manhã de domingo (21) na Área de Lazer do Cecap, em Piracicaba, expôs o fim trágico de Lismar Santos de Jesus, 34. Padeiro, descrito como honesto e dedicado ao trabalho, ele foi sequestrado do quarto onde dormia e assassinado. O crime, segundo a Polícia Civil, foi uma vingança.

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Lismar dividia o quarto e o emprego em uma padaria com um colega, que havia sido demitido na sexta-feira (19). Inconformado, o ex-funcionário chamou dois homens, de 24 e 45 anos, para participar da ação. O grupo invadiu o dormitório de madrugada. Lismar não teve chance de defesa.

A vida interrompida pelo ódio

Enquanto Lismar dormia, o colega de quarto planejava a morte. O mesmo teto que abrigava o descanso após o turno na padaria virou o ponto de partida para o sequestro. Ele foi levado para a Área de Lazer do Cecap e executado.

Pessoas próximas afirmaram que Lismar era um homem reconhecido pela honestidade e pela dedicação. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira (22), às 17h, no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Familiares e amigos se despedem de um homem que, segundo relatos, trocava o pão pelo sustento e tinha no trabalho sua assinatura.

Dois suspeitos foram presos em flagrante. O homem apontado como mandante, ex-colega de quarto e de padaria de Lismar, segue foragido.

A polícia investiga o caso como homicídio qualificado, organização criminosa e sequestro. Uma demissão na sexta custou uma vida no domingo. E um enterro na segunda.

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