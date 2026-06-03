A medida foi adotada após questionamentos sobre as condições de conservação do prédio. Nos últimos dias, o Museu Prudente de Moraes voltou a ser tema de discussões devido aos sinais de desgaste estrutural e à falta de manutenção observados em diferentes pontos da área externa do imóvel. A situação gerou manifestações de representantes do poder público e de moradores interessados na preservação do patrimônio histórico da cidade.

O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar possíveis falhas na preservação do Museu Prudente de Moraes, em Piracicaba. Tombado como patrimônio histórico, o imóvel do século XIX foi residência de Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil.

De acordo com o Ministério Público, a Prefeitura de Piracicaba foi notificada e terá prazo de 30 dias para apresentar informações sobre o andamento das intervenções previstas para o edifício. O órgão busca esclarecer quais medidas estão sendo adotadas para garantir a conservação do imóvel e evitar a deterioração de sua estrutura.

Em março deste ano, a administração municipal anunciou um projeto de reforma avaliado em R$ 1,5 milhão. A proposta prevê a recuperação do museu com referências adotadas na restauração do Museu do Ipiranga. No entanto, os processos relacionados à licitação e à execução das obras enfrentam dificuldades desde 2022, o que tem contribuído para o atraso das intervenções.

O Ministério Público também avalia a possibilidade de adoção de medidas judiciais caso sejam constatadas irregularidades ou omissões na preservação do patrimônio histórico.