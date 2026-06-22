Realizada desde 1934, a Festa de São João do Tupi chega à sua 91ª edição nos dias 27 e 28 de junho com expectativa de receber cerca de 40 mil visitantes. Promovido na Paróquia São José de Tupi, o evento reúne elementos que fazem parte da essência das festas juninas: manifestações religiosas, apresentações musicais e uma ampla variedade de comidas típicas.

Bandeirinhas, quentão, comidas típicas e muita tradição continuam movimentando Piracicaba na reta final de junho. Na última semana do mês, a cidade recebe uma série de festas juninas promovidas por paróquias e comunidades, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações. O grande destaque da programação é a 91ª Festa de São João do Tupi, uma das mais antigas e aguardadas celebrações do calendário cultural piracicabano.

A programação começa no sábado (27), com funcionamento das barracas e almoço a partir das 11h. À tarde, o público poderá acompanhar atrações musicaais e, às 18h, participar da Santa Missa com a bênção de São João. No domingo (28), a tradição ganha ainda mais força com o levantamento do mastro, o acendimento da fogueira e a queima de fogos, além das celebrações religiosas e da gastronomia típica que inclui pastel, cuscuz, quentão, vinho quente, leitoa assada e outras especialidades.

Quermesses mantêm clima junino pela cidade

Além da festa em Tupi, outras comunidades religiosas seguem com suas quermesses no último fim de semana de junho. A Paróquia São João Batista Precursor, no bairro Água Branca, realiza mais uma etapa do Grande Arraiá de São João nos dias 26 e 27, com música ao vivo, brincadeiras e barracas de comidas típicas. O evento ainda se repete nos dias 3 e 4 de julho.

Também nos dias 26 e 27, a Paróquia Menino Jesus de Praga, no Jaraguá, promove seu tradicional arraiá com atrações musicais, brincadeiras e opções gastronômicas típicas da época. Já o Santuário Nossa Senhora dos Prazeres, na Nova Piracicaba, recebe mais uma noite de festa no dia 27. Juntos, os eventos garantem opções para quem deseja aproveitar os últimos dias de junho celebrando uma das manifestações culturais mais queridas do Brasil.