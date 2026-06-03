A Seleção Brasileira aparece apenas na sexta colocação entre os elencos mais valiosos da Copa do Mundo de 2026. O levantamento, divulgado pela plataforma especializada TransferRoom, mostra que o time comandado por Carlo Ancelotti foi superado por cinco potências do futebol internacional em valor de mercado.
Avaliado em cerca de 941 milhões de euros (aproximadamente R$ 5,5 bilhões), o elenco brasileiro ficou atrás de França, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Portugal. O resultado chamou atenção principalmente porque o Brasil segue sendo uma das seleções mais tradicionais e vencedoras da história do futebol mundial.
França lidera lista bilionária
No topo do ranking aparece a França, que possui o grupo mais valioso da competição. Segundo o estudo, os jogadores franceses somam um valor de mercado de 1,46 bilhão de euros, equivalente a mais de R$ 8,5 bilhões.
Logo atrás estão Espanha e Inglaterra, ambas ultrapassando a marca de 1,4 bilhão de euros. Alemanha e Portugal completam o grupo das cinco seleções mais valiosas da próxima Copa do Mundo.
VEJA MAIS:
- MP investiga abandono do Museu Prudente de Moraes em Piracicaba
- Anvisa recolhe água mineral consumida por milhões de brasileiros
- VÍDEO: Caminhão desce sozinho e prensa mulher em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Argentina fica atrás do Brasil
Atual campeã mundial, a Argentina não conseguiu superar a Seleção Brasileira no levantamento. A equipe argentina ocupa apenas a oitava posição, com valor estimado em 739 milhões de euros.
Também aparecem entre as dez seleções mais valiosas Holanda, Bélgica e Noruega, refletindo o crescimento de mercados europeus que vêm revelando atletas cada vez mais valorizados no cenário internacional.
Ranking das seleções mais valiosas da Copa de 2026
- França — 1,46 bilhão de euros (R$ 8,53 bilhões)
- Espanha — 1,41 bilhão de euros (R$ 8,23 bilhões)
- Inglaterra — 1,40 bilhão de euros (R$ 8,18 bilhões)
- Alemanha — 1,13 bilhão de euros (R$ 6,60 bilhões)
- Portugal — 1,01 bilhão de euros (R$ 5,90 bilhões)
- Brasil — 941 milhões de euros (R$ 5,50 bilhões)
- Holanda — 867 milhões de euros (R$ 5,06 bilhões)
- Argentina — 739 milhões de euros (R$ 4,31 bilhões)
- Bélgica — 672 milhões de euros (R$ 3,92 bilhões)
- Noruega — 638 milhões de euros (R$ 3,73 bilhões)
Valor de mercado não garante título
Embora o ranking destaque o poder financeiro dos elencos, especialistas lembram que valor de mercado não é garantia de sucesso dentro de campo. A própria Argentina conquistou a última Copa do Mundo sem possuir o elenco mais caro da competição.
Ainda assim, a lista serve como um termômetro do momento vivido pelas seleções e da valorização dos jogadores que disputarão o principal torneio do futebol mundial em 2026.