A Seleção Brasileira aparece apenas na sexta colocação entre os elencos mais valiosos da Copa do Mundo de 2026. O levantamento, divulgado pela plataforma especializada TransferRoom, mostra que o time comandado por Carlo Ancelotti foi superado por cinco potências do futebol internacional em valor de mercado.

Avaliado em cerca de 941 milhões de euros (aproximadamente R$ 5,5 bilhões), o elenco brasileiro ficou atrás de França, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Portugal. O resultado chamou atenção principalmente porque o Brasil segue sendo uma das seleções mais tradicionais e vencedoras da história do futebol mundial.

França lidera lista bilionária

No topo do ranking aparece a França, que possui o grupo mais valioso da competição. Segundo o estudo, os jogadores franceses somam um valor de mercado de 1,46 bilhão de euros, equivalente a mais de R$ 8,5 bilhões.