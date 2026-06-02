A região de Piracicaba entra no clima dos grandes festivais sertanejos a partir desta quarta-feira (3), quando começa a 38ª edição da Festa do Peão de Americana. Até o dia 14 de junho, o Parque de Eventos CCA recebe uma programação que mistura shows de alguns dos principais nomes da música brasileira, provas esportivas tradicionais e atrações voltadas para toda a família. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial.
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A programação musical começa na quarta-feira (3) com os shows de Panda, Zezé Di Camargo Rústico e Chitãozinho & Xororó. Na sexta-feira (5), a festa recebe Zé Neto & Cristiano e Simone Mendes.
No sábado (6), o palco será ocupado por Sami Rico, João Bosco & Vinícius e Gusttavo Lima. Já no domingo (7), o primeiro Domingo da Família São Vicente terá apresentações do grupo Menos É Mais e da dupla Matogrosso & Mathias.
A programação retorna no dia 12 de junho, com shows de Elis Justi, Henrique & Juliano e Gustavo Mioto. No sábado (13), a noite será comandada por Luan Santana, Bruno & Marrone e Natanzinho Lima. Também haverá transmissão da partida entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo
O encerramento acontece no domingo (14), quando os portões serão abertos às 16h. O público poderá acompanhar o show de Ana Castela.
Arena recebe montarias e provas tradicionais
Além da agenda musical, a Festa do Peão de Americana mantém o foco nas competições que ajudaram a consolidar sua tradição. A partir de sexta-feira (5), começam as disputas da modalidade Três Tambores, além de mais uma etapa da Professional Bull Riders (PBR), considerada uma das principais competições de montaria em touros do mundo.
No segundo final de semana, a arena também recebe as disputas do Circuito RAM ANTT, a Copa Rozeta de Cutiano e o Iron Cowboy, formato conhecido pela intensidade das montarias. Nessa modalidade, os competidores podem realizar várias apresentações consecutivas em busca da melhor pontuação e do título da etapa.
Programação completa
03 de junho (quarta-feira) – 19h (horário de abertura)
- Panda
- Zezé Di Camargo Rústico
- Chitãozinho & Xororó
05 de junho (sexta-feira) – 19h (horário de abertura)
- Zé Neto & Cristiano
- Simone Mendes
- Três Tambores
- PBR
06 de junho (sábado) – 19h (horário de abertura)
- Sami Rico
- João Bosco & Vinícius
- Gusttavo Lima
- Três Tambores
- PBR
07 de junho (domingo) – 17h (horário de abertura)
- Menos É Mais
- Matogrosso & Mathias
- Três Tambores
- PBR
12 de junho (sexta-feira) – 19h (horário de abertura)
- Elis Justi
- Henrique & Juliano
- Gustavo Mioto
13 de junho (sábado) – 19h (horário de abertura)
- Luan Santana
- Bruno & Marrone
- Natanzinho Lima
- Transmissão de Brasil x Marrocos
14 de junho (domingo) – 16h (horário de abertura)
- Ana Castela