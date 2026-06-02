A região de Piracicaba entra no clima dos grandes festivais sertanejos a partir desta quarta-feira (3), quando começa a 38ª edição da Festa do Peão de Americana. Até o dia 14 de junho, o Parque de Eventos CCA recebe uma programação que mistura shows de alguns dos principais nomes da música brasileira, provas esportivas tradicionais e atrações voltadas para toda a família. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial.

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A programação musical começa na quarta-feira (3) com os shows de Panda, Zezé Di Camargo Rústico e Chitãozinho & Xororó. Na sexta-feira (5), a festa recebe Zé Neto & Cristiano e Simone Mendes.