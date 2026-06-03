Os motoristas que utilizam a Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba, devem ganhar mais fluidez no trânsito nos próximos dias.

A previsão é que o tráfego seja totalmente liberado no eixo central da via até o fim da próxima semana, permitindo a circulação de veículos pelos trechos que passam pelos bairros Santa Terezinha e Parque Piracicaba (Balbo).

O anúncio foi acompanhado de perto pelo deputado estadual Alex Madureira, que realizou uma vistoria técnica nas obras nesta terça-feira.