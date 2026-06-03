Os motoristas que utilizam a Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba, devem ganhar mais fluidez no trânsito nos próximos dias.
A previsão é que o tráfego seja totalmente liberado no eixo central da via até o fim da próxima semana, permitindo a circulação de veículos pelos trechos que passam pelos bairros Santa Terezinha e Parque Piracicaba (Balbo).
O anúncio foi acompanhado de perto pelo deputado estadual Alex Madureira, que realizou uma vistoria técnica nas obras nesta terça-feira.
A visita contou com a participação de representantes da ARTESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) e da concessionária Eixo SP, responsável pela execução das intervenções.
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Investimento amplia segurança viária
Com aporte superior a R$ 30 milhões, o projeto promove uma ampla modernização da rodovia em um dos principais corredores de acesso da cidade. Entre as melhorias estão a construção de dois dispositivos em desnível, implantação de novas alças de acesso, readequação de rotatórias e renovação completa da sinalização.
As estruturas foram projetadas para aumentar a segurança de motoristas, motociclistas e pedestres, além de reduzir congestionamentos e melhorar o fluxo de veículos em pontos considerados críticos da rodovia.
As obras incluem um viaduto na região de Santa Terezinha, nas proximidades do Posto Bigaton, e outro no trecho do Parque Piracicaba (Balbo), locais que registram intenso movimento diário.
Obras foram antecipadas em mais de uma década
Um dos principais destaques do projeto é a antecipação do cronograma original. Pelo contrato de concessão da rodovia, as intervenções estavam previstas apenas para 2036, no 16º ano de concessão.
A execução antecipada ocorreu após articulação entre o deputado Alex Madureira, a ARTESP, a concessionária Eixo SP e o Governo do Estado de São Paulo. Com isso, uma demanda antiga dos moradores da região norte de Piracicaba começou a ser atendida mais de dez anos antes do prazo inicialmente previsto.
Benefícios já poderão ser percebidos
A abertura da pista principal permitirá que milhares de condutores utilizem a nova estrutura antes da inauguração oficial do complexo viário.