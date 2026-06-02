O Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebeu grande público na noite desta terça-feira (2) para a 20ª edição do Congresso Empresarial da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba). Com o tema “Pessoas no Centro: o futuro dos negócios é humano e artificial”, o evento promoveu reflexões sobre os impactos da inteligência artificial no ambiente corporativo e a importância das relações humanas no mundo dos negócios.

A programação contou com palestras do medalhista olímpico Gustavo Borges, da pesquisadora de tendências Sabina Deweik e do empresário, escritor e educador Roberto Tranjan. O congresso também apresentou uma ativação inédita baseada em inteligência artificial para potencializar conexões entre os participantes.

Antes do início das atividades, o presidente da Acipi, Mauricio Benato, destacou o significado da vigésima edição do evento e a proposta de unir tecnologia e valorização das pessoas.

“Falar de pessoas no centro dos negócios e da inteligência artificial como ferramenta é justamente o que estamos compartilhando hoje. Precisamos investir em tecnologia, mas as pessoas continuarão sendo o diferencial”, afirmou.

Segundo Benato, uma das novidades foi o uso da inteligência artificial para facilitar o networking, sugerindo conexões entre os participantes a partir de seus perfis e interesses. Entre os palestrantes, Gustavo Borges traçou paralelos entre o esporte de alto rendimento e o ambiente empresarial.