O Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebeu grande público na noite desta terça-feira (2) para a 20ª edição do Congresso Empresarial da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba). Com o tema “Pessoas no Centro: o futuro dos negócios é humano e artificial”, o evento promoveu reflexões sobre os impactos da inteligência artificial no ambiente corporativo e a importância das relações humanas no mundo dos negócios.
A programação contou com palestras do medalhista olímpico Gustavo Borges, da pesquisadora de tendências Sabina Deweik e do empresário, escritor e educador Roberto Tranjan. O congresso também apresentou uma ativação inédita baseada em inteligência artificial para potencializar conexões entre os participantes.
Antes do início das atividades, o presidente da Acipi, Mauricio Benato, destacou o significado da vigésima edição do evento e a proposta de unir tecnologia e valorização das pessoas.
“Falar de pessoas no centro dos negócios e da inteligência artificial como ferramenta é justamente o que estamos compartilhando hoje. Precisamos investir em tecnologia, mas as pessoas continuarão sendo o diferencial”, afirmou.
Segundo Benato, uma das novidades foi o uso da inteligência artificial para facilitar o networking, sugerindo conexões entre os participantes a partir de seus perfis e interesses. Entre os palestrantes, Gustavo Borges traçou paralelos entre o esporte de alto rendimento e o ambiente empresarial.
“Disciplina, dedicação e força de vontade são fundamentais tanto para o atleta quanto para o empresário”, destacou.
Sabina Deweik abordou os paradoxos da transformação digital. Para ela, o avanço tecnológico exige uma valorização ainda maior das características humanas. “A máquina não sente, não tem ética, intuição ou criatividade genuína. O que vai nos diferenciar serão os nossos valores humanos”, afirmou.
Já Roberto Tranjan utilizou a metáfora do Rio Piracicaba, que inspirou a curadoria do congresso, para falar sobre liderança e fortalecimento das organizações. “As empresas costumam olhar para a correnteza, mas é nas margens que encontramos a força necessária para enfrentar os desafios”, disse.
Com teatro lotado, a 20ª edição do Congresso Empresarial da Acipi reforçou a discussão sobre como a tecnologia pode impulsionar os negócios sem substituir aquilo que continua sendo o principal ativo das organizações: as pessoas.