A Caterpillar Brasil realizou, na tarde de hoje (2), uma cerimônia para marcar a expansão de sua operação de remanufaturados em Piracicaba (SP) - a Cat Reman®, localizada no Distrito Unileste.
Com a expansão, o espaço que Cat Reman ocupa no distrito passará de 2.750 metros quadrados para 11.000 metros quadrados, distribuídos em quatro galpões: três dedicados à produção e um ao armazenamento de componentes. A iniciativa inclui modernização na planta, com automação, segurança e inovação tecnológica.
Atualmente, a operação de Cat Reman em Piracicaba é voltada à remanufatura de componentes de motores, como cabeçotes e conjuntos de biela e pistão. Com a ampliação, a unidade passará a produzir motores de partida e alternadores remanufaturados.
“Esse crescimento reforça nosso compromisso com o desenvolvimento das pessoas, a geração de empregos qualificados e a aplicação de tecnologias avançadas que fortalecem a economia circular e a competitividade da indústria brasileira”, afirmou o gerente sênior de operação da Cat Reman em Piracicaba, Fábio Zaguetti.
A Cat Reman apoia, mundialmente, seus clientes a terem êxito, oferecendo peças de reposição remanufaturadas de alta qualidade e de baixo custo a partir de componentes originais Cat. Em Piracicaba, a planta de Cat Reman está em operação desde 2013.
DESENVOLVIMENTO LOCAL
Devido à expansão, o número de colaboradores na unidade de Cat Reman passará de 20 para 160 profissionais, com o preenchimento de 140 novas vagas até o fim de 2026. As oportunidades abrangem diversas áreas, incluindo liderança de fábrica e de área administrativa, engenharia, planejamento de materiais, financeiro, compras, recursos humanos, logística, qualidade, operações e manutenção. As vagas já estão inseridas no Banco de Talentos da Caterpillar Piracicaba, que iniciou a contratação dos profissionais em setembro do ano passado.
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
A expansão da operação de Cat Reman teve foco em tecnologia e inovação, com destaque para equipamentos modernos de teste de produtos, garantindo rigorosos padrões de qualidade e desempenho. Outro diferencial é a implementação de um Sistema de Armazenamento Modular Vertical (VLM – Vertical Lift Module), que permite programar automaticamente onde as peças serão armazenadas e quando serão coletadas, otimizando o espaço físico, aumentando a eficiência operacional e reforçando o conceito de verticalização do inventário.
A planta também contará com três veículos autoguiados (AGVs) para movimentação interna de materiais, além de empilhadeiras equipadas com sistema de inteligência artificial (ADAS), capazes de identificar a presença de pessoas no ambiente e interromper automaticamente o funcionamento, elevando o nível de segurança operacional. Como parte das inspeções, também serão implementadas câmeras com inteligência artificial para garantir a qualidade final dos produtos.
Complementando o pacote de inovação, a fábrica adotará um sistema inteligente de iluminação, com controle por célula e área produtiva, acionamento por presença e ajuste de intensidade, promovendo melhores condições de trabalho e eficiência energética. “A nova operação entra em fase de testes neste mês, com início gradual da produção, e a estimativa é de atingir 100% da capacidade produtiva no primeiro trimestre de 2027”, afirmou Zaguetti.
LEGADO
Em 2026, a Caterpillar completa 50 anos em Piracicaba. São cinco décadas de presença, de geração de oportunidades e de desenvolvimento regional. Também neste ano, a operação de Reman completa 13 anos no município. Mundialmente, Cat Reman remanufatura cerca de 8.000 componentes diferentes, contribuindo para a economia circular, redução de resíduos e menor consumo de recursos naturais.
Os produtos são uma alternativa acessível, oferecidos a preços que variam de 45% a 85% do valor de uma peça nova (mediante devolução do casco). Além de fornecer aos clientes peças eficientes, a estimativa é de que o processo Cat Reman emita de 65% a 87% menos gases de efeito estufa; utilize de 80% a 90% menos matérias-primas; e consuma de 65% a 87% menos energia. A expansão da unidade de Cat Reman em Piracicaba reforça o compromisso da Caterpillar com o desenvolvimento industrial do Brasil, a geração de valor para a comunidade local e a excelência operacional em escala global.