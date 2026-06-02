Atualmente, a operação de Cat Reman em Piracicaba é voltada à remanufatura de componentes de motores, como cabeçotes e conjuntos de biela e pistão. Com a ampliação, a unidade passará a produzir motores de partida e alternadores remanufaturados.

Com a expansão, o espaço que Cat Reman ocupa no distrito passará de 2.750 metros quadrados para 11.000 metros quadrados, distribuídos em quatro galpões: três dedicados à produção e um ao armazenamento de componentes. A iniciativa inclui modernização na planta, com automação, segurança e inovação tecnológica.

A Caterpillar Brasil realizou, na tarde de hoje (2), uma cerimônia para marcar a expansão de sua operação de remanufaturados em Piracicaba (SP) - a Cat Reman®, localizada no Distrito Unileste.

“Esse crescimento reforça nosso compromisso com o desenvolvimento das pessoas, a geração de empregos qualificados e a aplicação de tecnologias avançadas que fortalecem a economia circular e a competitividade da indústria brasileira”, afirmou o gerente sênior de operação da Cat Reman em Piracicaba, Fábio Zaguetti.

A Cat Reman apoia, mundialmente, seus clientes a terem êxito, oferecendo peças de reposição remanufaturadas de alta qualidade e de baixo custo a partir de componentes originais Cat. Em Piracicaba, a planta de Cat Reman está em operação desde 2013.



DESENVOLVIMENTO LOCAL

Devido à expansão, o número de colaboradores na unidade de Cat Reman passará de 20 para 160 profissionais, com o preenchimento de 140 novas vagas até o fim de 2026. As oportunidades abrangem diversas áreas, incluindo liderança de fábrica e de área administrativa, engenharia, planejamento de materiais, financeiro, compras, recursos humanos, logística, qualidade, operações e manutenção. As vagas já estão inseridas no Banco de Talentos da Caterpillar Piracicaba, que iniciou a contratação dos profissionais em setembro do ano passado.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

A expansão da operação de Cat Reman teve foco em tecnologia e inovação, com destaque para equipamentos modernos de teste de produtos, garantindo rigorosos padrões de qualidade e desempenho. Outro diferencial é a implementação de um Sistema de Armazenamento Modular Vertical (VLM – Vertical Lift Module), que permite programar automaticamente onde as peças serão armazenadas e quando serão coletadas, otimizando o espaço físico, aumentando a eficiência operacional e reforçando o conceito de verticalização do inventário.

A planta também contará com três veículos autoguiados (AGVs) para movimentação interna de materiais, além de empilhadeiras equipadas com sistema de inteligência artificial (ADAS), capazes de identificar a presença de pessoas no ambiente e interromper automaticamente o funcionamento, elevando o nível de segurança operacional. Como parte das inspeções, também serão implementadas câmeras com inteligência artificial para garantir a qualidade final dos produtos.